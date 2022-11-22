Пара на мільйон 1 сезон 12 випуск: хто покинув реаліті 21.11.2022
21 листопада на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 в 12 випуску від 21.11.2022 – читайте на сайті TV.UA.
Денис і Вікторія вирушили на екстремальне побачення – вправлялися з наметом і ловили рибу. Андрій навчав Дарину кататися на конях, а Марк влаштував Анастасії побачення у під’їзді та сюрприз з її фотографіями на величезному екрані столичного торгового центру.
Ведучі оцінювали вміння дивувати та робити сюрпризи, щирість та відвертість, а також те, чи вдалося парі ще більше зблизитися.
Враховуючи всі критерії, нам здалося, що найважче було опанувати ситуацію та зробити побачення по-справжньому незабутнім тому хлопцеві, який пішов на екстремальне побачення, – Денису. Денис і Віка довели, що незалежно від умов і обставин головне – почуття одне до одного, – зазначила ведуча Леся Нікітюк.
На мою думку, краще розкрилися та продемонстрували взаємодію Анастасія і Марк. Я реально бачу розвиток у цій парі, – резюмував Семенець.
Тож Дарині та Андрію довелося залишити реаліті за крок до фіналу. За перемогу поборються Вікторія і Денис зі 162,5 тис. на рахунку та Анастасія і Марк, які змогли заробити 140 тис.