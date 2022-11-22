Пара на мільйон 1 сезон 12 випуск: хто покинув реаліті 21.11.2022

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 12 випуску від 21.11.2022

21 листопада на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 в 12 випуску від 21.11.2022 – читайте на сайті TV.UA.

За місця у фіналі «Пари на мільйон» (Новий канал) змагалися три пари – Дарина Мазай і Андрій Пшеничний, Марк Куцевалов і Анастасія Талпа, Денис Семенець і Вікторія Шрамко. Пройдуть вони далі чи ні, залежало від того, як пари впоралися з побаченнями у 12 випуску.

Денис і Вікторія вирушили на екстремальне побачення – вправлялися з наметом і ловили рибу. Андрій навчав Дарину кататися на конях, а Марк влаштував Анастасії побачення у під’їзді та сюрприз з її фотографіями на величезному екрані столичного торгового центру.

Пара на мільйон: Дарина і Андрій / Пресслужба Нового каналу

Ведучі оцінювали вміння дивувати та робити сюрпризи, щирість та відвертість, а також те, чи вдалося парі ще більше зблизитися.

Враховуючи всі критерії, нам здалося, що найважче було опанувати ситуацію та зробити побачення по-справжньому незабутнім тому хлопцеві, який пішов на екстремальне побачення, – Денису. Денис і Віка довели, що незалежно від умов і обставин головне – почуття одне до одного, – зазначила ведуча Леся Нікітюк.

Пара на мільйон: Денис і Вікторія / Пресслужба Нового каналу

Пара Семенець–Шрамко не лише першою пройшла у фінал, а й отримала можливість обрати собі конкурентів – другу пару фіналістів. Вибір дався нелегко, адже Денис обирав між колишньою партнеркою по проєкту Дариною і другом Марком.

На мою думку, краще розкрилися та продемонстрували взаємодію Анастасія і Марк. Я реально бачу розвиток у цій парі, – резюмував Семенець.

Пара на мільйон: Марк і Анастасія / Пресслужба Нового каналу

Тож Дарині та Андрію довелося залишити реаліті за крок до фіналу. За перемогу поборються Вікторія і Денис зі 162,5 тис. на рахунку та Анастасія і Марк, які змогли заробити 140 тис.