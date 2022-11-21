Пара на мільйон 1 сезон 12 випуск від 21.11.2022 дивитися онлайн

21 ноября 2022 20:34 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 12 випуск від 21.11.2022 дивитися онлайн
Пара на мільйон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 21.11.2022)
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21 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 12 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 21.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 випуску реаліті Пара на мільйон 1 сезон: цього тижня пари продемонструють, як засвоїли уроки минулого тижня, і зроблять роботу над помилками. Яка пара зможе перевершити суперників і заробити 50 тисяч гривень? Також у 12 випуску реаліті Пара на мільйон 2022 ви дізнаєтесь, які пари потраплять у фінал.

Перед таємним голосуванням пари сходять на тематичні побачення-випробування. У 12 випуску Пара на мільйон 1 сезон ведучі оцінюватимуть побачення за трьома критеріями. Яка пара найкраще відповідатиме їм, та й отримає тотем. Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 12 від 21.11.2022.

12 випуск проєкту Пара на мільйон 2022 дивіться 23 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті Пара на мільйон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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