Пара на мільйон 1 сезон 12 випуск від 21.11.2022 дивитися онлайн
21 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 12 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 21.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Перед таємним голосуванням пари сходять на тематичні побачення-випробування. У 12 випуску Пара на мільйон 1 сезон ведучі оцінюватимуть побачення за трьома критеріями. Яка пара найкраще відповідатиме їм, та й отримає тотем. Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 12 від 21.11.2022.
12 випуск проєкту Пара на мільйон 2022 дивіться 23 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.
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