Пара на мільйон 1 сезон 12 випуск від 21.11.2022 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Пара на мільйон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 21.11.2022) instagram.com/novy_channel

21 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 12 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 21.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.