Пара на мільйон 1 сезон 11 випуск: хто покинув реаліті 14.11.2022

17 ноября 2022 12:59 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 11 випуск: хто покинув реаліті 14.11.2022
Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт в 11 випуску від 14.11.2022
Пресслужба Нового каналу

14 листопада на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 в 11 випуску від 14.11.2022 – читайте на сайті TV.UA.

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Мало хто з учасників «Пари на мільйон» сподівався знайти на проєкті справжнє кохання. Але Владиславу Москалюку та Анні Настоящій це все-таки вдалося. Вони сподобалися одне одному ще на перших тижнях, хоча й брали участь у реаліті Нового каналу з іншими. Та під час обміну партнерами їм вдалося стати парою у всіх сенсах.

Якщо у справах сердешних у них склалося, то з фінансовим становищем все значно складніше – за 11 випусків «Пари на мільйон» Владислав і Анна так і не змогли нічого заробити у спільний призовий фонд. Тому їхні конкуренти вирішили відпустити закоханих будувати стосунки в реальному житті. Саме Анна та Владислав залишили проєкт напередодні півфіналу.

Як йдеться у народній мудрості, кожне «до побачення» означає нове «здрастуйте». І я сказав «здрастуйте», мені здається, найголовнішому – дівчині, яка стояла першою в черзі за красою до Бога, яка неймовірно прекрасна як зовні, так і всередині, – зізнався Владислав. – Проєкт, можливо, найграндіозніше, що відбулося зі мною. Це була найшвидша трансформація моєї свідомості.

Пара на мільйон: Анна Настояща і Владислав Москалюк / Пресслужба Нового каналу

Не шкодує про закінчення участі в реаліті й Анна, адже вона змогла знайти дещо цінніше.

Я в черговий раз переконалася, як мені пощастило бути з Владом, адже він справжній чоловік. Не думала, що зможу на проєкті зустріти другу половинку, – сказала учасниця реаліті Нового каналу. – Дуже щаслива, що була тут. Це цінний досвід і цікаво проведений час, який я буду згадувати, усміхатися, інколи плакати.

Пара на мільйон: Анна Настояща і Владислав Москалюк / Пресслужба Нового каналу

Трійка півфіналістів виглядає так: Вікторія Шрамко та Денис Семенець зі 162,5 тис. гривень, Марк Куцевалов і Анастасія Талпа зі 140 тис. та Андрій Пшеничний і Дарина Мазай зі 120 тис.

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