Леся Нікітюк – про масований ракетний удар по Україні: «Я вам ніколи цього не пробачу»

Ведуча «Le Маршрутки» та «Пари на мільйон» (Новий канал) Леся Нікітюк розповіла про один з моментів складного для українців дня – 15 листопада.

15 листопада в Україні більше трьох годин (у всіх областях по-різному. – Прим. ред.) лунала сирена повітряної тривоги. росія здійснила декілька хвиль запусків ракет по території нашої країни. Більшість з них збили сили ППО. На жаль, були і влучання у різних областях. Ведуча проєктів «Le Маршрутка» та «Пара на мільйон» , що виходять на Новому каналі, Леся Нікітюк, як завжди, не стримуючи емоцій, розповіла про один з моментів складного дня.

Дзвонять племінниці. Сидять в укритті в школі. Замерзли і хочуть їсти, – каже телеведуча та інфлюенсерка. – Я не можу їх забрати, бо сиджу в укритті на іншому кінці міста і чекаю на закінчення повітряної тривоги. Сиджу і читаю новини про ракети.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк чи не щодня сміливо і відкрито звертається у своїх соцмережах до агресорів:

Виродки, я вам ніколи цього не пробачу, – каже зірка. – Якщо мені хтось ще раз напише щось типу: «Что вы всех под одну гребенку»… Я вас всіх буду ненавидіти! Завжди!

Раніше Леся Нікітюк розповідала, як проводить вечори з родиною, коли вимикають світло. У батьківському домі у рідному Хмельницькому вони з племінницями Анютою та Полінкою співають пісні українських виконавців та гріються біля каміна. Бажаємо Лесі і всім українцям побільше таких теплих моментів з сім’єю. Тільки обов’язково зі світлом та під мирним українським небом.

Дивіться проєкт «Пара на мільйон» із Лесею Нікітюк та Ромою Міщеряковим щопонеділка о 20:00 в ефірі Нового каналу! А проєкт «Le Маршрутка» Новий канал покаже з 5 грудня!