Ведучі 1+1 поділились своїми історіями, як проводять час, коли вдома відсутнє світло

Через регулярні потужні масовані ракетні удари з боку росії в Україні серйозно пошкоджені енергетичні системи. Тому, майже вся країна потерпає від віялових відключень світла.

Тімур Мірошниченко

Людям доводиться по кілька годин щодня сидіти без електрики. Ведучі 1+1 Тімур Мірошниченко, Соломія Вітвіцька, Юрій Горбунов , Святослав Гринчук, Неля Шовкопляс, Єгор Гордєєв розповіли, чим займаються вдома під час блекаутів.

– По-перше, ми з дружиною стали дуже спортивними, адже живемо на 23-му поверсі з двома малими, – розповідає Тімур Мірошниченко. – Мія і вгору, і вниз йде сама, Марко частково на спині або на руках в когось з батьків. По-друге, ми стали більше спілкуватися з друзями, які не в нашій групі відключень світла. (Посміхається.) Тож їздимо одне до одного в гості по графіках. По-третє, малі постійно щось вигадують: то вечір фокусів нам влаштовують (видають квитки, ми з Інною виходимо з кімнати, вони готуються, потім запрошують на шоу). У нас вдома то стендап, то вокальний вечір.

Тімур Мірошниченко з сином і донькою / instagram.com/_inna_mi_

Неля Шовкопляс

– Коли вимикається світло, ми дістаємо всі свічки, які в нас є, запалюємо гірлянди, дістаємо настолки і частіше всього сидимо на кухні і граємо в настільні ігри, – розповідає Неля Шовкопляс. – Ми дістали навіть ті, про які вже забули, але які свого часу були синам цікаві, і зараз знову цю традицію відновлюємо. Граємо в «Меморіс», в «Лото», в «Уно», в «Монополію» – але для «Монополії» потрібно більше людей, тож її ми дістаємо, коли велика компанія. Або разом обійнявшись лежимо з малими, про щось своє говоримо, розповідаємо один одному якісь історії, казки. У нас виходять такі теплі душевні домашні вечори.

Неля Шовкопляс / instagram.com/nelya_shovkoplyas

Святослав Гринчук

– Намагаюсь підлаштувати всі свої дії під графіки, якщо перебуваю вдома. Коли вимикають світло, можу піти на невелику прогулянку, або до сусідніх крамниць, де точно світло є, – зізнається Святослав Гринчук. – Плита у квартирі газова, тому можу трохи готувати у темряві, аби корисно витратити час. Якраз коли почали вимикати світло – закінчився перший сезон серіалу «Дім драконів». Виявилось, що у нас є вдома книга, за якою він знятий, тож інколи тепер у темряві підключаю світильник до павербанка і біля нього читаю. Особливо коли крім світла зникає мобільний інтернет, і тоді читати більше нічого. У перші кілька днів вимкнень ще думав спробувати підлаштуватись під них так, аби щоразу лягати спати, коли стає темно, а потім прокидатись коли світло вмикають, навіть якщо посеред ночі. Але цей план одразу провалився, то не міг заснути вчасно, то прокидатися не було жодного бажання.

Святослав Гринчук / Пресслужба каналу 1+1

Соломія Вітвіцька

– Коли у мене вдома вимикають світло, спілкуюся по телефону, тому що мобільний зв’язок залишається, – розповідає Соломія Вітвіцька. – Або лягаю спати чи дивлюсь фільми на телефоні. Netflix та Premium YouTube дозволяє закачувати файли і коли немає нормального зв’язку. Ще планую все ж таки знайти лампу на батарейках і тоді буду читати. А ще колонку купила, тож можу тепер музику слухати.

Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska

Єгор Гордєєв

– Коли вимикають світло, зазвичай читаю. Я так і не звик до електронних книжок – беру їх тільки в дорогу, а вдома ні – читаю паперові, – розповідає Єгор Годдєєв. – Є в цьому якась романтика. У мене є дві улюблені книгарні – одна у Києві, друга – у Львові, я там регулярно закуповуюсь. Часто буває так, що ще не «виконав план», тобто не прочитав ті, що купив раніше, а вже йду купляти нові книжки. А зараз, коли вдома блекаути, запалюю свічки або вмикаю лампу, яка працює від батарейок, і читаю. От фактично зараз дочитав Юрія Андруховича «Радіо ніч». І перечитую Германа Гессе «Гру в бісер». Вважаю Гессе одним з найкрутіших авторів за всю історію людства.

Єгор Гордєєв / instagram.com/yegorgordeev

Юрій Горбунов

– З тих пір, як Данило почав ходити, у нас вдома улюблена гра – це хованки. А в темряві вони ще прикольніші виходять, – зізнається Юрій Горбунов. – Коли немає світла, я читаю «Історію України» Ярослава Грицака. Діти слухають аудіо-казки, які я кілька років тому записав в одному дитячому проєкті. В нас навіть якщо вимикають світло, все одно залишається мобільний інтернет, тож Іван з Данилом можуть на айпаді дивитися мультики чи грати в ігри. Але в нашому містечку є генератор, тому проблеми зі світлом у нас бувають, але рідко.

Юрій Горбунов з синами / instagram.com/gorbunovyuriy