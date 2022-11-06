Юрій Горбунов розповів, що змалечку вплинуло на сина, що тепер 5-річний Іван любить гучну музику

6 ноября 2022 14:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Юрій Горбунов розповів, що змалечку вплинуло на сина, що тепер 5-річний Іван любить гучну музику
Телеведучий Юрій Горбунов
Пресслужба каналу 1+1

Ведучий «Сніданку з 1+1» та «Голосу країни» Юрій Горбунов має двох синів – 5-річного Івана та однорічного Данила. Телеведучий розповів, яких пісень співає дітям.

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Юрій Горбунов зізнався, що саме завдяки вокальному проєкту «Голос країни» старший Іван любить гучну музику, адже змалечку часто був за лаштунками, в гримерці.

Наш «Голос країни» і наш з Катею старший син Іван пов’язані. Коли він тільки народився, нам треба було їздити відразу на зйомки. Тому наш водій привозив Івана в павільйон, щоби Катя його годувала. І коли він раптом капризував, а в той час починалася голосно грати музика, він тут же засинав. Тому любить голосну музику, – згадує ведучий.

Юрій Горбунов з дружиною Катериною Осадчою / instagram.com/gorbunovyuriy

А ще Юрій Горбунов зізнався, що Іван чудово знає пісню «Ой, у лузі червона калина» – саме її вони зараз удвох з сином співають, хоча малюк знає й багато іншої музики.

Змалечку Іван слухав різну музику. У нас був такий збірник з пісень з мультфільмів і казок. Там були записані пісні з «Колобка», з «Кози-дерези»... А зараз ми разом з Іваном співаємо «Ой у лузі червона калина». А ще він страшенно любить і знає пісню Гайтани «Танці з зірками» (або є друга назва у пісні «Диво»). І ми її любимо вдома співати. Там є такі слова: «Бо це диво, диво, диво, диво між нами». Я йому наспівував, коли вкладав спати, а мама в той час була на роботі. Частіше, звичайно, імпровізував, і не конкретні пісні співав, а щось сам вигадував, міксував. Або просто мугикав. І він під такі мої співи засинав. Або казав: «Тату, досить», – з усмішкою розповідає Горбунов.

Юрій Горбунов з синами / Пресслужба каналу 1+1

Нагадаємо, що історія кохання Юрія Горбунова та Катерини Осадчої почалася саме на зйомках «Голосу країни». Цього року вони також удвох ведуть 12 сезон вокального шоу. На екрани українців найспівочіший проєкт повернувся восени. Його трансляція була перервана у лютому через повномасштабне вторгнення росії на територію України. Проєкт повернувся, аби нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам.

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новини особисте життя зірок діти зірок Юрій Горбунов Катерина Осадча

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