Голос країни 12 сезон 9 випуск від 30.10.2022 дивитися онлайн
30 жовтня на телеканалі ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск шоу Голос країни 12 сезон. 9 випуск проєкту Голос країни 12 сезон від 30.10.2022 дивіться онлайн на TV.UA.
9 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Gera Gerc vs. Аліна Лаврова – «Zitti e buoni» – Бої – Голос країни 12
Марія Квітка vs. Ярослав Гавянець – «Ой, у вишневому саду» – Бої – Голос країни 12
Давид Маскіса vs. Нарек Амірян – «Така як ти» – Бої – Голос країни 12
Мар'ян Романчук vs. 2tone – «Believer» – Бої – Голос країни 12
Гліб Пархоменко vs. Володимир Порубайло – «Та4то» – Бої – Голос країни 12
Єрназар Жубан vs. Ігор Ольховий – «Stolen Dance» – Бої – Голос країни 12
Юлія Войтко vs. Вікторія Літвінчук – «Я твоя» – Бої – Голос країни 12
Назар Ільчишен vs. Дар'я Забєліна – «Cold Heart» – Бої – Голос країни 12
Каріна Столаба vs. Анастасія Паламарь vs. Діана Матвійчук – Бої – Голос країни 12
Ірина Бенько vs. Віктор Кирилов – «Шаленій» – Бої – Голос країни 12
Марія Сур vs. Оксана Позивай – «Easy on me» – Бої – Голос країни 12
Олександр Коржов vs. Михайло Цар – «Aint no Sunshine» – Бої – Голос країни 12
Марта Липчей vs. Клім Куліков – Бої – Голос країни 12
Юлія Штоля vs. Михайло Герасимчук – «I gotta feeling» – Бої – Голос країни 12
Євгенія Тананаєва vs. Наталія Миколаєнко – Бої – Голос країни 12
Дмитро Цимбал vs. Роман Меліш – «Стоить гора висока» – Бої – Голос країни 12