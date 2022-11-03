Голос країни 12 сезон 9 випуск від 30.10.2022 дивитися онлайн

3 ноября 2022 19:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Голос країни 12 сезон 9 випуск від 30.10.2022 дивитися онлайн
Голос країни 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)
Пресслужба каналу ТЕТ

30 жовтня на телеканалі ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск шоу Голос країни 12 сезон. 9 випуск проєкту Голос країни 12 сезон від 30.10.2022 дивіться онлайн на TV.UA.

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30 жовтня на ТЕТ глядачі побачили восьмий епізод наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни 12 сезон, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення росії на територію України. Це був другий епізод вокальних дуетів. За правилами вокальних дуетів кожен наставник один раз на весь сезон має право врятувати учасника зі своєї ж команди, якщо його не вкраде інший тренер. Учасник знаходиться в команді свого тренера до тих пір, поки тренер не вкраде іншого вокаліста, а от тренери команди Другого шансу мають право взяти до себе в команду тільки двох учасників, яких не вкрадуть тренери.

9 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Gera Gerc vs. Аліна Лаврова – «Zitti e buoni» – Бої – Голос країни 12

Марія Квітка vs. Ярослав Гавянець – «Ой, у вишневому саду» – Бої – Голос країни 12

Давид Маскіса vs. Нарек Амірян – «Така як ти» – Бої – Голос країни 12

Мар'ян Романчук vs. 2tone – «Believer» – Бої – Голос країни 12

Гліб Пархоменко vs. Володимир Порубайло – «Та4то» – Бої – Голос країни 12

Єрназар Жубан vs. Ігор Ольховий – «Stolen Dance» – Бої – Голос країни 12

Юлія Войтко vs. Вікторія Літвінчук – «Я твоя» – Бої – Голос країни 12

Назар Ільчишен vs. Дар'я Забєліна – «Cold Heart» – Бої – Голос країни 12

Каріна Столаба vs. Анастасія Паламарь vs. Діана Матвійчук – Бої – Голос країни 12

Ірина Бенько vs. Віктор Кирилов – «Шаленій» – Бої – Голос країни 12

Марія Сур vs. Оксана Позивай – «Easy on me» – Бої – Голос країни 12

Олександр Коржов vs. Михайло Цар – «Aint no Sunshine» – Бої – Голос країни 12

Марта Липчей vs. Клім Куліков – Бої – Голос країни 12

Юлія Штоля vs. Михайло Герасимчук – «I gotta feeling» – Бої – Голос країни 12

Євгенія Тананаєва vs. Наталія Миколаєнко – Бої – Голос країни 12

Дмитро Цимбал vs. Роман Меліш – «Стоить гора висока» – Бої – Голос країни 12

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