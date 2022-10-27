Голос країни 12 сезон 8 випуск від 23.10.2022 дивитися онлайн

27 октября 2022 12:56 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Голос країни 12 сезон 8 випуск від 23.10.2022 дивитися онлайн
Голос країни 12 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 23.10.2022)
Пресслужба каналу 1+1

23 жовтня на телеканалі ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск шоу Голос країни 12 сезон. 8 випуск проєкту Голос країни 12 сезон від 23.10.2022 дивіться онлайн на TV.UA.

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23 жовтня на ТЕТ глядачі побачили восьмий епізод наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни 12 сезон, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України. Це був перший епізод вокальних дуетів. За правилами вокальних дуетів кожен наставник один раз на весь сезон має право врятувати учасника зі своєї ж команди, якщо його не вкраде інший тренер. Учасник знаходиться в команді свого тренера до тих пір, поки тренер не вкраде іншого вокаліста, а от тренери команди Другого шансу мають право взяти до себе в команду тільки двох учасників, яких не вкрадуть тренери.

8 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Василь Палюх vs. Guli Guli – «Край/Beggin» – Бої – Голос країни 12

Євген Бічасний vs. Олександр Свириденко – «Superstition» – Бої – Голос країни 12

Євген Тесленко-Пономаренко vs. Дімаш Даулєтов – «Le Temps des cathédrales» – Бої – Голос країни 12

Остап Дрівко vs. Максим Бородін – «АЛЕ» – Бої – Голос країни 12

Інеса Грицаєнко vs. Дмитро Ротькін – «Bad guy» – Бої – Голос країни 12

Павло Нажига vs. Вероніка Слюзалек – «Тебе немає сьогодні» – Бої – Голос країни 12

Аня та Оля Войцеховські vs. Олена Чукаленко – Бої – Голос країни 12

Аліє Хаджабадінова vs. Катерина Кулина – «Цвіте терен» – Бої – Голос країни 12

Ярослав Кайда vs. Олександр Десятніков – «Nothing else matters» – Бої – Голос країни 12

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