Голос країни 12 сезон 8 випуск від 23.10.2022 дивитися онлайн
23 жовтня на телеканалі ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск шоу Голос країни 12 сезон. 8 випуск проєкту Голос країни 12 сезон від 23.10.2022 дивіться онлайн на TV.UA.
8 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Василь Палюх vs. Guli Guli – «Край/Beggin» – Бої – Голос країни 12
Євген Бічасний vs. Олександр Свириденко – «Superstition» – Бої – Голос країни 12
Євген Тесленко-Пономаренко vs. Дімаш Даулєтов – «Le Temps des cathédrales» – Бої – Голос країни 12
Остап Дрівко vs. Максим Бородін – «АЛЕ» – Бої – Голос країни 12
Інеса Грицаєнко vs. Дмитро Ротькін – «Bad guy» – Бої – Голос країни 12
Павло Нажига vs. Вероніка Слюзалек – «Тебе немає сьогодні» – Бої – Голос країни 12
Аня та Оля Войцеховські vs. Олена Чукаленко – Бої – Голос країни 12
Аліє Хаджабадінова vs. Катерина Кулина – «Цвіте терен» – Бої – Голос країни 12
Ярослав Кайда vs. Олександр Десятніков – «Nothing else matters» – Бої – Голос країни 12