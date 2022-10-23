Improv Live Show 3 сезон 4 випуск від 23.10.2022 дивитися онлайн

23 октября 2022 18:36 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Improv Live Show 3 сезон 4 випуск від 23.10.2022 дивитися онлайн
Improv Live Show 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 23.10.2022)
Пресслужба Квартал 95

23 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 4 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 23.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон: імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали музикант Wellboy та співачка Віра Брежнєва. Сходити на побачення з Вірою Брежнєвою – мрія багатьох чоловіків. Але пощастило лише трьом комікам, точніше – їхнім персонажам. Кого цього разу зіграють імпровізатори? Такими ви їх точно ще не бачили в Improv Live Show. Уявити музиканта Wellboy у магазині з товарами для дорослих складно, але ще складніше уявити Володимира Шумко як продавця аксесуарів до БДСМ. Як це відбувалось? Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 4 від 23.10.2022.

4 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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