Improv Live Show 3 сезон 4 випуск від 23.10.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 4 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон: імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали музикант Wellboy та співачка Віра Брежнєва. Сходити на побачення з Вірою Брежнєвою – мрія багатьох чоловіків. Але пощастило лише трьом комікам, точніше – їхнім персонажам. Кого цього разу зіграють імпровізатори? Такими ви їх точно ще не бачили в Improv Live Show. Уявити музиканта Wellboy у магазині з товарами для дорослих складно, але ще складніше уявити Володимира Шумко як продавця аксесуарів до БДСМ. Як це відбувалось? Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 4 від 23.10.2022.