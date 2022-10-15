Improv Live Show 3 сезон 2 випуск від 09.10.2022 дивитися онлайн

15 октября 2022 16:40 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Improv Live Show 3 сезон 2 випуск від 09.10.2022 дивитися онлайн
Improv Live Show 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

9 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 2 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 09.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон: імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали Євген Кошовий та Олександр Усик. Цей випуск змусив Олександра Педана понервувати, адже на сцену шоу повернувся його колишній ведучий Євген Кошовий. Та ще й привів на «розбірки» боксера та чемпіона світу Олександра Усика… Чи чекає на нас епічна дуель ведучих? У 2 випуску Improv Live Show 3 сезон ви також дізнаєтесь, яку всесвітньо відому співачку вдарив Євген Кошовий і побачите, яким милим та чарівним може бути брутальний Олександр Усик на побаченні з дівчатами.

2 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі матеріали та випуски проєкту Improv Live Show – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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