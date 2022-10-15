Improv Live Show 3 сезон 2 випуск від 09.10.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон: імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали Євген Кошовий та Олександр Усик. Цей випуск змусив Олександра Педана понервувати, адже на сцену шоу повернувся його колишній ведучий Євген Кошовий. Та ще й привів на «розбірки» боксера та чемпіона світу Олександра Усика… Чи чекає на нас епічна дуель ведучих? У 2 випуску Improv Live Show 3 сезон ви також дізнаєтесь, яку всесвітньо відому співачку вдарив Євген Кошовий і побачите, яким милим та чарівним може бути брутальний Олександр Усик на побаченні з дівчатами.