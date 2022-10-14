Аферисти в сітях 7 сезон 5 випуск від 08.10.2022 дивитися онлайн

8 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 5 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 08.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 5 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон : Олена-Крістіна Лебідь вирушила на чергове розслідування. Цього разу вона, за легендою, хатня робітниця. Трохи раніше до проєкту звернулася за допомогою жінка, яка приїхала прибирати в особняк, а її змусили заплатити 10 тис. гривень за нібито розбиту вазу.

Коли на прибирання приїхала Олена-Крістіна Лебідь, ваза знову таємниче розбилась. Шахраї у 5 випуску Аферисти в сітях 2022 вимагали, щоб Олена-Крістіна заплатила їм 1000 доларів! А якщо вона не знайде грошей, то бути біді. Які неприємності чекали на ведучу через розбиту вазу? Чим це скінчилося – дивіться у проєкті Аферисти в сітях 7 сезон.

А після цього буде перевірка на вірність з перчинкою, адже дівчина застала свого коханого з іншою жінкою! Чи це зрада? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 5 випуск від 08.10.2022.

5 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.