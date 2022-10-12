Пара на мільйон 1 сезон 6 випуск від 10.10.2022 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Пара на мільйон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 10.10.2022) Пресслужба Нового каналу

10 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 6 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 10.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.