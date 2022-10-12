Пара на мільйон 1 сезон 6 випуск від 10.10.2022 дивитися онлайн

12 октября 2022 21:42 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 6 випуск від 10.10.2022 дивитися онлайн
Пара на мільйон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 10.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

10 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 6 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 10.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску реаліті Пара на мільйон: шостий тиждень змагань пройде під гаслом «Думай та багатій». У першому випробуванні ведучі підкладуть учасникам свиню, й не одну. Щоб отримати 30 тис. гривень, дівчата мають правильно вирішити математичне завдання та сказати відповідь своєму партнеру. Коли хлопці дізнаються про число, вони повинні знайти свиню з таким номером на спині і загнати у вольєр.

У проєкті Пара на мільйон 2022 випуск 6 розумники перетворяться на продавців-консультантів магазину жіночої білизни. Таке випробування змусить вийти із зони комфорту та проявитися з несподіваних сторін. Хто з хлопців зможе пройти перевірку підставними покупцями, які провокуватимуть їх? А хто розгубиться і з тріском провалить завдання? Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 6 від 10.10.2022.

6 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті Пара на мільйон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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