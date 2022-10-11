Пара на мільйон 1 сезон 5 випуск: хто покинув реаліті 03.10.2022
3 жовтня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 5 випуску від 03.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.
А ось у Владислава Москалюка та Валентини Мрачковської все складається добре, щоправда, не одне з одним. Владислав будує романтичні стосунки з Анною Настоящою, а Валентина проявляє симпатію до Андрія Пшеничного. Саме це й зіграло з закоханими злий жарт.
Таке рішення засмутило не лише учасників любовного чотирикутника, а й Дарину Мазай, адже вона встигла зблизитися з Андрієм.
У мене був шок. До останнього не вірила, що залишу проєкт, і не хотіла цього робити. Я зустріла тут Влада й почала переживати почуття як у дитинстві – щічки палають, очі горять, коли людина обіймає, ніби п’янієш. Він нереально класний, – сказала Анна
Імунітет цього тижня вибороли Дарина Мазай і Денис Семенець. А лідерами за кількістю зароблених грошей лишаються Стелла і Віталій – у них на рахунку 60 тис. гривень.