Пара на мільйон 1 сезон 5 випуск: хто покинув реаліті 03.10.2022

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 5 випуску від 03.10.2022

3 жовтня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 5 випуску від 03.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.

Що більше учасники «Пари на мільйон» проводять часу разом, то цікавіше розвиваються їхні стосунки. Наприклад, у Стелли Шаповалової та Віталія Калініченка розпочалися проблеми на тлі того, що дівчині не вистачало уваги та подарунків.

А ось у Владислава Москалюка та Валентини Мрачковської все складається добре, щоправда, не одне з одним. Владислав будує романтичні стосунки з Анною Настоящою, а Валентина проявляє симпатію до Андрія Пшеничного. Саме це й зіграло з закоханими злий жарт.

Пара на мільйон: Андрій Пшеничний і Анна Настояща / Пресслужба Нового каналу

Частина учасників реаліті Нового каналу проголосувала проти Вікторії Шрамко та Андрія Дзюби, як найслабшої, на їхню думку, пари. Та більшість голосів все ж дісталися Анні та Андрію. Саме вони залишили проєкт у п’ятому випуску.

Таке рішення засмутило не лише учасників любовного чотирикутника, а й Дарину Мазай, адже вона встигла зблизитися з Андрієм.

У мене був шок. До останнього не вірила, що залишу проєкт, і не хотіла цього робити. Я зустріла тут Влада й почала переживати почуття як у дитинстві – щічки палають, очі горять, коли людина обіймає, ніби п’янієш. Він нереально класний, – сказала Анна

Пара на мільйон: Андрій Пшеничний і Анна Настояща / Пресслужба Нового каналу

Імунітет цього тижня вибороли Дарина Мазай і Денис Семенець. А лідерами за кількістю зароблених грошей лишаються Стелла і Віталій – у них на рахунку 60 тис. гривень.