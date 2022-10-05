Пара на мільйон 1 сезон 5 випуск від 03.10.2022 дивитися онлайн

5 октября 2022 13:35 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 5 випуск від 03.10.2022 дивитися онлайн
Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

3 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 5 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 03.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 5 випуску реаліті Пара на мільйон: пари боротимуться за тотем. Щоб отримати захист на таємному голосуванні, учасникам доведеться добре попотіти та вийти із зони комфорту. Їхнє завдання – перетворитися на образи Ромео та Джульєтти й виступити перед справжніми глядачами. Таке випробування стане справжнім шоком для хлопців, які завжди хотіли бути подалі від сцени та публічності. Чи зможуть вони подолати свою сором'язливість і показати справжню емоцію на сцені? Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 5 від 03.10.2022.

5 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті Пара на мільйон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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