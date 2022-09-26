Пара на мільйон 1 сезон 4 випуск від 26.09.2022 дивитися онлайн

26 сентября 2022 20:26 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 4 випуск від 26.09.2022 дивитися онлайн
Пара на мільйон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 26.09.2022)
Пресслужба Нового каналу

26 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 4 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 26.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску реаліті Пара на мільйон: тема нового тижня змагань – історичний момент. У першому випробуванні за грошову винагороду дівчата боротимуться з фейками. Щоб отримати 30 тис. гривень, їм потрібно заповнити сторінку в соцмережі для відомих постатей. Чи зможуть красуні пригадати, як виглядає Білл Гейтс, Стівен Спілберг, Генрі Форд, Ілон Маск, Марк Цукендерг, Нікола Тесла, Андрій Шевченко та Олександр Усик? А також відгадати фотографії, які ці люди могли б запостити собі у стрічку? Не пропустіть цікаве випробування. Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 4 від 26.09.2022.

4 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться 28 вересня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті Пара на мільйон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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