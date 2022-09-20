Пара на мільйон 1 сезон 3 випуск від 19.09.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску реаліті Пара на мільйон: На другому тижні змагань таємне голосування не обійдеться без сюрпризів. Одна з пар запізниться на церемонію через те, що вирішить піти на романтичне побачення у СПА. Невже у когось із учасників почали зароджуватися справжні почуття? І як на таку витівку відреагують суперники? Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 3 від 19.09.2022.
3 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться 21 вересня онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски реаліті Пара на мільйон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.