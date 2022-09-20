Пара на мільйон 1 сезон 3 випуск від 19.09.2022 дивитися онлайн

20 сентября 2022 12:51 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 3 випуск від 19.09.2022 дивитися онлайн
Пара на мільйон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 19.09.2022)
Пресслужба Нового каналу

19 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 3 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 19.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску реаліті Пара на мільйон: На другому тижні змагань таємне голосування не обійдеться без сюрпризів. Одна з пар запізниться на церемонію через те, що вирішить піти на романтичне побачення у СПА. Невже у когось із учасників почали зароджуватися справжні почуття? І як на таку витівку відреагують суперники? Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 3 від 19.09.2022.

3 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться 21 вересня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті Пара на мільйон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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