Аферисти в сітях 7 сезон 2 випуск від 10.09.2022 дивитися онлайн

12 сентября 2022 15:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Аферисти в сітях 7 сезон 2 випуск від 10.09.2022 дивитися онлайн
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.09.2022)
Пресслужба Нового каналу

10 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 7 сезону проєкту Аферисти в сітях 2022. 2 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон від 10.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту Аферисти в сітях 7 сезон: вперше за час існування програми Олена-Крістіна Лебідь піде на побачення з шейхом. Спочатку зустріч буде схожа на східну казку: шейх запросить Олену-Крістіну до п'ятизіркового готелю, влаштує чайну церемонію та подарує коштовну обручку з діамантами. Після цього він запросить її до готелю, щоб вручити особливий подарунок. Чому після такого подарунку Олена-Крістіна опиниться у заручницях?

Не менш цікавим виявиться побачення із сином Жан-Клода Ван Дамма. Чи зможе Олена-Крістіна встояти перед спадкоємцем голлівудської зірки? Дивіться онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 2 випуск від 10.09.2022.

2 випуск проєкту Аферисти в сітях 7 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Аферисти в сітях дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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