Пара на миллион: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.02.2022)

22 февраля 2022 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Пара на миллион: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.02.2022)
Пара на миллион: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.02.2022)
пресс-служба Нового канала

22 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск реалити Пара на миллион. 1 выпуск проекта Пара на миллион смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Пара на миллион: Могут ли активные, уверенные в себе девушки сделать более раскрепощенными застенчивых домоседов? А нелюдимые интеллектуалы научить чему-то новому красавиц с десятками тысяч фолловеров в Instagram? Ответы на эти вопросы даст новое реалити Нового канала – "Пара на миллион". Уже в первом выпуске участники под наблюдением ведущих – Леси Никитюк и Романа Мищерякова – объединятся в 12 пар. И в таком составе будут проходить все последующие испытания, чтобы заработать один миллион гривен!

1 выпуск реалити Пара на миллион смотрите 22 февраля в 20:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Пара на миллион» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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