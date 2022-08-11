Учасник шоу Пара на мільйон Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід від Чорного моря до Говерли

Український комедіант і учасник реаліті Нового каналу Марк Куцевалов пройде 850 кілометрів пішки, аби зібрати кошти на три швидких.

Шостого серпня чемпіон гумористичного шоу та учасник «Пари на мільйон» (Новий канал) Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід через всю Україну – від Чорного моря до Говерли – заради збору коштів на три машини швидкої допомоги. Завершити його він планує 24 серпня, в День Незалежності України.

За 18 днів Марк пройде 850 кілометрів – майже по 50 кілометрів на день. Таким чином він планує зібрати 2,85 млн гривень.

«Швидкий похід» – це реаліті-пригода, за котрою я закликаю вас спостерігати та донатити! Разом ми дійдемо! До перемоги! – закликав хлопець.

Учасник шоу «Пара на мільйон» Марк Куцевалов / Пресслужба Нового каналу

Це не перший благодійний захід, в якому бере участь комедіант. Він виступає на імпровізаціях та інших гумористичних шоу.

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