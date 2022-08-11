Учасник шоу Пара на мільйон Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід від Чорного моря до Говерли

Шостого серпня чемпіон гумористичного шоу та учасник «Пари на мільйон» (Новий канал) Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід через всю Україну – від Чорного моря до Говерли – заради збору коштів на три машини швидкої допомоги. Завершити його він планує 24 серпня, в День Незалежності України.
За 18 днів Марк пройде 850 кілометрів – майже по 50 кілометрів на день. Таким чином він планує зібрати 2,85 млн гривень.
«Швидкий похід» – це реаліті-пригода, за котрою я закликаю вас спостерігати та донатити! Разом ми дійдемо! До перемоги! – закликав хлопець.
Учасник шоу «Пара на мільйон» Марк Куцевалов / Пресслужба Нового каналу