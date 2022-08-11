Учасник шоу Пара на мільйон Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід від Чорного моря до Говерли

11 августа 2022 17:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Учасник шоу Пара на мільйон Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід від Чорного моря до Говерли
Учасник шоу «Пара на мільйон» Марк Куцевалов
Пресслужба Нового каналу

Український комедіант і учасник реаліті Нового каналу Марк Куцевалов пройде 850 кілометрів пішки, аби зібрати кошти на три швидких.

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Шостого серпня чемпіон гумористичного шоу та учасник «Пари на мільйон» (Новий канал) Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід через всю Україну – від Чорного моря до Говерли – заради збору коштів на три машини швидкої допомоги. Завершити його він планує 24 серпня, в День Незалежності України. 

За 18 днів Марк пройде 850 кілометрів – майже по 50 кілометрів на день. Таким чином він планує зібрати 2,85 млн гривень. 

«Швидкий похід» – це реаліті-пригода, за котрою я закликаю вас спостерігати та донатити! Разом ми дійдемо! До перемоги! – закликав хлопець.

Учасник шоу «Пара на мільйон» Марк Куцевалов / Пресслужба Нового каналу

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Це не перший благодійний захід, в якому бере участь комедіант. Він виступає на імпровізаціях та інших гумористичних шоу. 

Нагадаємо, 

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