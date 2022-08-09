Леся Нікітюк закликала українців брати під опіку переселенців

9 августа 2022 17:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк закликала українців брати під опіку переселенців
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Леся Нікітюк розповіла, чим кожен з нас може допомогти людям, вимушеним будувати життя з нуля.

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У липні Леся Нікітюк закрила прихисток, у якому кілька місяців приймала вимушених переселенців. Та на цьому ведуча Нового каналу не припинила робити добрі справи – вона продовжує особисто допомагати деяким сім’ям. 

Багато людей потребують постійної допомоги, тож Леся закликала українців допомагати співгромадянам.

Переселенцям, які втратили свої будинки, родину, немає куди повернутись. Тепер їх діти будуть рости тут – на Хмельниччині. Стати на ноги з нуля дуже важко. Але в мене є ідея-пропозиція! Якщо хтось виявить бажання взяти під свою опіку одну з таких сімей, то їм буде набагато легше, – звернулася до українців Нікітюк. – Ви можете повністю або частково допомагати людям. Це може бути оплата комуналки, купівля продуктів або просто якісь донати щотижня чи щомісяця. Це допоможе людям відчувати себе хоч трохи захищеними. А головне – потрібними. Вони знатимуть, що про них дбають.

Пресслужба Нового каналу

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Леся впевнена, що держава робить все можливе, але переконана: ми теж маємо дбати одне про одного. 

Українець – це синонім до слів сила, мужність, стійкість, турбота, доброта, допомога, воля. Ми неймовірні! – додала ведуча.

Нагадаємо, 

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