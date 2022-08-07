Володимир Шумко – про батька: «23 лютого зробили серйозну операцію»

Актор «Improv Live Show», яке восени покаже Новий канал, Володимир Шумко зізнався, які хвилюючі обставини були в його житті в день повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Ранок 24 лютого ніколи не забуде жоден українець. Усі бентежилися напередодні, але до останнього не вірили, що «почнеться». Учасник «Improv Live Show» (Новий канал) Володимир Шумко – не виняток. Щоправда, хвилювання у зірки в той період викликало не лише це.

23 лютого моєму батьку зробили серйозну операцію. Він лежав у лікарні в Києві, бо 24 лютого йому мали робити ще одну, таку ж серйозну операцію, – розповів імпровізатор в YouTube-проєкті «Гончарова Подкаст». – Я 23 лютого ввечері проводив урок у школі імпровізації. До цього ще завіз свою дружину, Іру Гатун та Юру Ткача з дружиною на прем’єру фільму в кінотеатр. І от десь о 23:30 мені телефонує дружина й каже: «Швидко до Ткача після уроку». Коли я приїхав, то мені сказали, що десь о 4-5 ранку «почнеться». Не повірив і запитав: «Хто сказав?» Вони мені: «Ну, просто сказали». Я розумів, що багато вже чув таке, тож вирішив подзвонити Кошовому, вважаючи, що він точно знає. Женя нам відповів: «Хлопці, лягайте спати». І ми наче заспокоїлися.

Володимир Шумко з татом / Пресслужба Нового каналу

На жаль, застереження для Вови, його рідних та друзів були не марними. Вранці наступного дня Київ прокинувся від вибухів, а гуморист попри все вирушив до батька в лікарню.

24 лютого я рухався якраз у бік виїзду на Житомир. Все стояло. 200 метрів їхав аж вісім годин, – згадує Шумко. – Потім вийшов і пішов пішки. Поспілкувався з лікарем і зрозумів, що треба під’їжджати. По бордюрах, б’ючи машину, сварячись з усіма, все ж доїхав до лікарні.

Вова Шумко зізнався, що не відчував паніки та страху в перший день вторгнення. А ще одразу зрозумів глобальність проблеми й те, що від війни не втекти.

Я думаю, що не панікував, бо найважливішим для мене був батько, – говорить імпровізатор. – Йому все ж негайно зробили ще одну операцію. Після неї тато два тижні був у бункері, хоча мав би бути в реанімації. Зараз він почувається добре, знаходиться з родиною за кордоном. Якби рідні були тут, то я смикався б і некомфортно почувався, поїхавши кудись на благодійний концерт чи виставу. Думав би лише про них, не віддався б на 100% задля допомоги ЗСУ.