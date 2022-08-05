Олена Фроляк розповіла, за чим найбільше сумує з мирного життя

Ексклюзив 5 августа 2022 18:05 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Олена Фроляк розповіла, за чим найбільше сумує з мирного життя
Телеведуча Олена Фроляк
Пресслужба каналу ICTV

Ведуча «Фактів» на ICTV Олена Фроляк розповіла, чого їй особисто найбільше бракує з життя без війни.

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Вкрадені миті щасливого життя – от що ми отримали з приходом війни. Звичайні буденні радощі, втілення нових планів і довгоочікувані відпустки з рідними й близькими нам людьми стали чимось за межею неможливого… Ведуча «Фактів» на ICTV Олена Фроляк розповіла, за чим найбільше сумує з мирного життя.

Дуже сумую за можливістю чекати чогось доброго, планувати своє життя, подорожі... Я дуже сумую за тим, як ми могли безтурботно полетіти кудись на вікенд. А в понеділок повернутися і піти на летівку, розпочавши новий робочий тиждень з враженням таким, ніби тебе в Києві не було 2 місяці, – розповідає Олена.

Телеведуча Олена Фроляк / Пресслужба каналу ICTV

Також ведучій не вистачає тих мирних днів, коли можна було спокійно піти в п’ятницю ввечері в ресторанчик і не шельмувати себе за це.

Я не ходжу зараз у ресторани, звісно. Але знаю, що багато відкритих і можна було б піти. А я – ну не можу. Розумієте? Мені не дозволяє зараз цього зробити моє сумління. Просто зайти в кафе і десь перекусити можу, а ввечері піти в ресторан, посидіти, випити вина – ні. Хоча з іншого боку, я розумію, що бізнес має працювати, люди мають платити податки, аби економіка була більш захищеною і стійкою, – каже шеф-редакторка «Фактів».

Але якщо відкинути всі побутові моменти і маленькі радощі спокійного життя без війни, найдужче Олена Фроляк сумує за миром.

...І за тими людьми, які поїхали. Коли читаю новину про те, що через кордон заїхало набагато більше українців, ніж виїхало, я так радію. Просто, розумієте, країна без людей – це не країна. Я дуже хочу, щоб всі повернулися, – ділиться переживання ведуча ICTV.

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