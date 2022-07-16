Ведуча ICTV Олена Фроляк розповіла про підготовку сина до вступної кампанії

Син відомої телеведучої ICTV Олени Фроляк – цьогорічний абітурієнт. Де планував навчатися хлопець та як готується до вступної кампанії – в ексклюзивному матеріалі для TV.UA розповіла ведуча програми «Факти».

Як і всі випускники шкіл, Антон готувався до ЗНО зі спеціалізованих предметів, проте, у зв’язку з воєнним станом, Міністерство освіти та науки ввело новий формат – мультипредметний тест, який стартує з 18 липня 2022 року. Керівниця та ведуча програми «Факти» на ICTV Олена Фроляк поділилася своїми переживаннями і тривогами щодо вступної кампанії.

Антоша хотів вступати в коледж не в Києві, а в іншому обласному центрі, яке зараз дуже сильно обстрілюють. І, я вам чесно скажу, ми туди вже вступати не будемо. Впевнена на 99%. Тому ми почали в ажіотажному порядку думати, переглядати свої плани, шукати варіанти, перепрофільовуватись. Зараз багато абітурієнтів і їх батьків опинилися в такій самій ситуації, як і ми. Багато людей залишились за кордоном і там влаштовують у навчальні заклади своїх дітей. У нас ця опція відпадає. Антон навідріз відмовився, хоча у нього була можливість поїхати на рік за кордон, аби вивчати мову і потім вступити на безоплатній основі. Але він мені сміливо сказав: «Мамо, я хочу в цей важкий час бути вдома, в Києві», – говорить Фроляк.

Син і мама Олени Фроляк / Власний архів зірки

Олена також розповіла, що таких спеціалізованих навчальних закладів, де планував навчатися її син, в Україні лише два. Тому в ході підготовки Антон поглиблено вивчав математику, українську мову та підтягував англійську. А зараз для здачі мультипредметного тесту повторює програму з історії.

Антон має більше хисту до гуманітарних наук, ніж точних. Хоча він бере додаткові уроки з математики – і я дивлюся, що у нього виходить. Але бракує посидючості. Напевно, як всім хлопцям, – ділиться шеф-редакторка «Фактів».

Телеведуча зізнається, що справлятися з тривогою щодо вступу їй вдається дуже складно. Адже весь процес затягнеться майже до кінця вересня, а у першокурсників навчання розпочнеться лише 3 жовтня.

Тому все літо і цілий вересень у нас будуть непрості. У мене таке враження, що я хвилююся більше, ніж Антон. Ніби я вступаю, а не він. Але це, напевно, материнське серце так реагує. Ще й, можливо, на фоні загального стресу війни ці переживання підсилюються. Я так довго в цьому стані живу, що, напевно, вже звикла стресувати. Але нічого. Порівняно з тим, що хлопці переживають на передовій, це не так складно і глобально. Ми пройдемо цей етап всі разом, – впевнена Олена Фроляк.

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