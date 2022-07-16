Ведуча ICTV Олена Фроляк розповіла про підготовку сина до вступної кампанії

Ексклюзив 16 июля 2022 15:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Ведуча ICTV Олена Фроляк розповіла про підготовку сина до вступної кампанії
Телеведуча Олена Фроляк
Пресслужба

Син відомої телеведучої ICTV Олени Фроляк – цьогорічний абітурієнт. Де планував навчатися хлопець та як готується до вступної кампанії – в ексклюзивному матеріалі для TV.UA розповіла ведуча програми «Факти».

Читайте такожВлада Роговенко розповіла, як її з маленьким сином виселила рідна сестра
Як і всі випускники шкіл, Антон готувався до ЗНО зі спеціалізованих предметів, проте, у зв’язку з воєнним станом, Міністерство освіти та науки ввело новий формат – мультипредметний тест, який стартує з 18 липня 2022 року. Керівниця та ведуча програми «Факти» на ICTV Олена Фроляк поділилася своїми переживаннями і тривогами щодо вступної кампанії.

Антоша хотів вступати в коледж не в Києві, а в іншому обласному центрі, яке зараз дуже сильно обстрілюють. І, я вам чесно скажу, ми туди вже вступати не будемо. Впевнена на 99%. Тому ми почали в ажіотажному порядку думати, переглядати свої плани, шукати варіанти, перепрофільовуватись. Зараз багато абітурієнтів і їх батьків опинилися в такій самій ситуації, як і ми. Багато людей залишились за кордоном і там влаштовують у навчальні заклади своїх дітей. У нас ця опція відпадає. Антон навідріз відмовився, хоча у нього була можливість поїхати на рік за кордон, аби вивчати мову і потім вступити на безоплатній основі. Але він мені сміливо сказав: «Мамо, я хочу в цей важкий час бути вдома, в Києві», – говорить Фроляк.

Син і мама Олени Фроляк / Власний архів зірки

Читайте такожЕктор Хіменес-Браво розповів, чому важливо підтримувати ЗСУ
Олена також розповіла, що таких спеціалізованих навчальних закладів, де планував навчатися її син, в Україні лише два. Тому в ході підготовки Антон поглиблено вивчав математику, українську мову та підтягував англійську. А зараз для здачі мультипредметного тесту повторює програму з історії.

Антон має більше хисту до гуманітарних наук, ніж точних. Хоча він бере додаткові уроки з математики – і я дивлюся, що у нього виходить. Але бракує посидючості. Напевно, як всім хлопцям, – ділиться шеф-редакторка «Фактів».

Телеведуча зізнається, що справлятися з тривогою щодо вступу їй вдається дуже складно. Адже весь процес затягнеться майже до кінця вересня, а у першокурсників навчання розпочнеться лише 3 жовтня.

Тому все літо і цілий вересень у нас будуть непрості. У мене таке враження, що я хвилююся більше, ніж Антон. Ніби я вступаю, а не він. Але це, напевно, материнське серце так реагує. Ще й, можливо, на фоні загального стресу війни ці переживання підсилюються. Я так довго в цьому стані живу, що, напевно, вже звикла стресувати. Але нічого. Порівняно з тим, що хлопці переживають на передовій, це не так складно і глобально. Ми пройдемо цей етап всі разом, – впевнена Олена Фроляк.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ICTV новини особисте життя зірок діти зірок ексклюзив Олена Фроляк інтерв`ю вступна кампанія

Матеріали на тему

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
Телешоу

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
Андрій Бєдняков розповів про ненависть і байдужість до окупантів
Новини

Андрій Бєдняков розповів про ненависть і байдужість до окупантів
Ектор Хіменес-Браво розповів, чому важливо підтримувати ЗСУ
Новини

Ектор Хіменес-Браво розповів, чому важливо підтримувати ЗСУ
#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки
Новини

#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей

«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей
Неля Шовкопляс і Наталія Островська підтримали маленьких пацієнтів Охматдиту і намалювали мрії з дітьми

Неля Шовкопляс і Наталія Островська підтримали маленьких пацієнтів Охматдиту і намалювали мрії з дітьми

Популярне відео

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки

#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK