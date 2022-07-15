Влада Роговенко розповіла, як її з маленьким сином виселила рідна сестра

15 июля 2022 09:23 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Влада Роговенко розповіла, як її з маленьким сином виселила рідна сестра
Влада Роговенко
instagram.com/vladyslava_rogovenko

Учасниця проєктів «Супермодель по-українськи» та «Від пацанки до панянки» на Новому каналі Влада Роговенко поїхала від війни до Туреччини.

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Після складної триденної дороги до Стамбула дівчина розраховувала, що зможе трохи розслабитися в гостях у сестри. Але вийшло навпаки: родичка поспішила за першої ж ліпшої нагоди виселити Владу Роговенко з маленьким сином, і зараз їм доводиться за великі гроші жити в готелі.

Ні для кого не секрет, що маю проблемні стосунки з родичами, – поділилася Влада у проєкті «Предметка. Переселенці» з ведучим Сергієм Нікітюком. – Але тут такий момент: чому б і не помиритися, подумала я... Тим більше, їхала до Туреччини, чесно кажучи, особливо не розраховуючи зупинятися у сестри. Але вона запропонувала мені свою допомогу, сказала, щоб ми з малим приїжджали до неї. Я приїхала, але зрештою краще б не приїжджала, бо ми посварилися ще більше. По дурості… Побут, гроші. Не люблю дріб'язкових людей, от і все. Коли в сім'ї критичним стає питання, пов'язане з грошима, для мене це нонсенс. І я вирішила поїхати, зрозуміла, що краще мені в сестри не перебувати, щоб не створювати дискомфорту.

Влада Роговенко з сином Марком / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Рідна сестра Влади зрештою знайшла привід, щоб дівчина не змогла повернутися навіть по свої речі.

Ми поїхали, і зараз живемо з малим у готелі в Аланії. Спочатку я не збиралася переїжджати, думала, що поїду отримати посвідку на проживання, а потім повернуся до сестри у Стамбул. Але, мабуть, вона тільки й чекала, коли я поїду, – ділиться Влада. – Після нашого від'їзду буквально за два дні написала, що до них приїжджають родичі, знайди собі, Владо, якесь інше житло. Такий от «тонкий» натяк. Приплела родичів, щоб це не виглядало, наче вона мене виганяє. Просто, мовляв, так вийшло... Я сказала «окей», попередила, що приїду забрати речі. А вона потім через маму передала, що вони вже зібрані, і спитала, куди мені їх відправити. Дитячий садочок, їй-богу. Тож довелося нам залишитися в Аланії, в готелі. Я хотіла винайняти квартиру, але мінімальний термін оренди – 6 місяців, а я не планую так довго залишатися в Туреччині, хочу швидше повернутися до України. Тож уже місяць ми живемо тут.

Влада Роговенко з сином Марком / instagram.com/vladyslava_rogovenko

За проживання в готелі з дитиною Влада віддає «кругленьку» суму, та іншого варіанту в дівчини наразі немає.

За ніч у готелі я плачу 120 доларів, зараз розпочався сезон, – розповідає Влада. – Жодної допомоги для переселенців з України в Туреччині немає. Є групи людей, які за власною ініціативою готові допомогти українцям, вони можуть купити тобі продуктів, допомогти знайти рієлтора, але грошей ніхто не підкине та безкоштовно нікуди не поселить. На сьогодні я витратила вже близько 1500 доларів.

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