Влада Роговенко розповіла, як її з маленьким сином виселила рідна сестра Юлія Туренко

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Влада Роговенко instagram.com/vladyslava_rogovenko

Учасниця проєктів «Супермодель по-українськи» та «Від пацанки до панянки» на Новому каналі Влада Роговенко поїхала від війни до Туреччини.