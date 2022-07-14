Ірма Вітовська розповіла про найцінніше, що взяла в евакуацію
Яку реліквію акторка серіалу «Молода» Ірма Вітовська вивезла з Києва?
Хоча акторка чітко розуміла, що рано чи пізно росія спробує захопити ще більше українських територій, все одно не була готова до такого розвитку подій.
Повномасштабне вторгнення я очікувала ще з 2014 року, – розповіла вона. – Особливо гостро – з кінця 2021-го – початку 2022-го. Думала, що все станеться 23 лютого, в День радянської армії. Тоді росіяни могли розпочати наступ, щоб 9 травня, як це вже й підтверджують, святкувати визначну перемогу. А до 30 грудня 2022 року відтворити свій так званий другий Радянський Союз. Напередодні я навіть пройшла одноденні курси в «Жіночій варті» «Військові дії у містах». Але до війни можна готуватися, та все одно ніколи не бути готовим. Єдині, хто могли бути цілковито підготовлені, – волонтери та військові, які з 2014 року були на «передку». Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми з родиною знаходилися в Києві. Три дні в мене був шок. Треба було його пережити, щоб зрозуміти, що робити далі.
Одна з таких – розстріляний «Кобзар» з Попасної. Звичайний «Кобзар», який окупанти в 2014 році просто поставили й прошили кулями. Цінний екземпляр, який важливо зберегти для майбутніх поколінь. Для мене в ньому – ставлення окупантів до України, – зізнається акторка. – Це дуже нагадує сцену з «Між двох сил» Винниченка, коли портрет Шевченка проштрикнули штиком. Багато подібних реліквій у нас є, і хочеться показати їх нащадкам, тому це перше, що евакуювалося з Києва разом з нами.
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