Олександр Педан розповів про найскладніші моменти в житті його родини

12 июля 2022 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Олександр Педан розповів про найскладніші моменти в житті його родини
Олександр Педан з дружиною
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан розповів про своїх близьких.

Читайте такожДружина Дмитра Черкасова – про розлуку з чоловіком, та чому більше не залишить його самого в Україні
У складний для нашої країни час сімейні зв’язки стають ще міцнішими, а підтримка найближчих – найкращою мотивацією та джерелом сили. Але в житті кожної родини бувають злети і падіння. Про найщасливіші моменти в житті своєї сім’ї розповів ведучий Олександр Педан.

Якщо виділити топ-3 з таких, то насамперед народження дітей – Маріка і Лери. Вважаю, що це найголовніше, що може бути в сім’ї, – говорить Педан. – Два різні особливі моменти, адже коли з’явилася донька, то я не до кінця усвідомлював, наскільки це круто й відповідально. А з сином було вже довгоочікувано, тож 100-відсоткове задоволення на кожному кроці. А третій момент… Думаю, він ще попереду.

Олександр Педан з сім'єю / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожМарина Боржемська розповіла про чоловіка, який зараз поруч з нею
Олександр зізнається, що родина для нього – все. Коли вони разом, то відчувають суперсилу і долають усі труднощі.

Одним з найбільших випробовувань для родини була наша розлука з Інною. Точніше, не розлука, а період, коли ми жили на два міста, – згадує телеведучий. – Майже півтора року я мешкав у Києві, поки намагався побудувати кар’єру в Comedy, а дружина з донькою залишались у Хмельницькому. Це було найважчим періодом, але ми його пережили і як родина стали лише сильнішими. Відстань – це важко.

Олександр Педан з дружиною та сином / Пресслужба Нового каналу
Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини родинка особисте життя зірок діти зірок Новий канал Олександр Педан

Матеріали на тему

Оля Полякова розповіла, як її зустрів чоловік, з яким вони не бачились 3 місяці
Новини

Оля Полякова розповіла, як її зустрів чоловік, з яким вони не бачились 3 місяці
Дружина Дмитра Черкасова – про розлуку з чоловіком, та чому більше не залишить його самого в Україні
Новини

Дружина Дмитра Черкасова – про розлуку з чоловіком, та чому більше не залишить його самого в Україні
«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей
Новини

«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей
Як зібрати аптечку під час війни та які ліки обов'язково повинні бути під рукою
Корисні поради

Як зібрати аптечку під час війни та які ліки обов'язково повинні бути під рукою
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона

Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку

Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку

Популярне відео

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)
Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона

Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK