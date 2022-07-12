Дружина Дмитра Черкасова – про розлуку з чоловіком, та чому більше не залишить його самого в Україні

Дмитро Черкасов з дружиною Олександрою в проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником на СТБ розповіли, як пережили розлуку та чому жінка разом з дітьми повернулася до України з Ірландії.

Як і тисячі українських жінок, дружина Дмитра Черкасова вирушила з малечею за кордон у пошуку безпечного місця. Тривалий час Олександра з хлопчиками знаходилася в Ірландії.

Кожен взяв свою відповідальність. Саші потрібно було захистити дітей, а я залишився захищати дім. У нас три собаки і стільки ж котів. Це теж живі істоти. Я записався до тероборони. І потроху напруга зростала, вибухи ставали все ближче. А на наступний день над нами вже летіли ракети, близько 20 штук. Тоді з ймовірністю 90% мені здавалося, що мене вже не буде. Відкрив двері для того, щоб тварини змогли вибігти і подумки попрощався з близькими, – згадує Дмитро.

Олександра і Дмитро Черкасови з григорієм Решетником / instagram.com/cherkasova__aleksandra

Аби тато був завжди присутній у житті дітей, пара постійно тримала зв'язок. Виховання дітей Дмитром також проходило у режимі онлайн. Проте розлуку пара не витримала, і згодом Олександра разом з синами повернулася додому.

Після тривалої відсутності жінка зі сльозами на очах запевняє, що більше не залишить чоловіка:

Якщо знову почнуться активні бойові дії поблизу нас, я не поїду більше до Ірландії. Ми разом вирушимо, наприклад, на захід України. Одна з причин, чому ми повернулись, – я уявила, якщо раптом з Дмитром щось трапиться, а я в іншій країні… Я не зможу без нього жити. Тому прийняла рішення, що родина має бути разом. Єдине, що мене тривожить: чи не егоїстично я вчинила по відношенню до дітей... Але ми більше без тата нікуди не поїдемо.

Повне інтерв'ю Дмитра Черкасова і його дружини Олександри дивіться за посиланням.

Діти Дмитра і Олександри / instagram.com/cherkasova__aleksandra

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