Лілія Ребрик розповіла про життя на два міста заради безпеки дітей

11 июля 2022 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Лілія Ребрик розповіла про життя на два міста заради безпеки дітей
Лілія Ребрик з доньками
instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик зізналась, як переживає розлуку з доньками.

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Війна застала сім’ю ведучої програми «Ранок з Україною» у Києві. Лілія Ребрик з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, зрозуміли, що залишатися в столиці небезпечно, тому вирішили їхати до батьків телезірки, які мешкають у Чернівцях. Там «дика сімейка» провела кілька місяців. 

Нещодавно Лілія та Андрій таки повернулися до Києва, але їхні доньки Діана та Поліна поки залишаються на заході України.

Це було дуже складне рішення – жити на два міста. Але ми, як батьки, включили розум і подумали, що наразі там спокійніше, це вимушена міра заради відносної безпеки дітей. Вони так подорослішали за цей час, так багато всього розуміють, ставлять такі питання і говорять такі слова, які батькам від своїх дітей не хотілося б чути. Поліні 4 роки, і коли ми з чоловіком пояснили, що їдемо до Києва, вона запитала: «Вас там не вб’ють?» Діти не мають говорити таких слів, – поділилась своїм болем ведуча каналу «Україна».

Лілія Ребрик з чоловіком та доньками / instagram.com/liliia.rebrik

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І хоча зараз це зовсім непросто, але Лілія та Андрій намагаються зробити все можливе, щоб доньки продовжували радіти життю та насолоджуватись дитинством.

Я дуже хочу вірити, що вони сприймають це як пригоду, відпочинок, просто канікули у бабусі та дідуся. Коли ми зідзвонюємося, доньки просять показати їхню кімнату, ліжечка, іграшки. Вони пам’ятають, де що лежить. Я раніше сварила, що вони не тримають порядку серед своїх іграшок. А зараз мрію, щоб вони повернулися і все тут перевернули догори дриґом, – сказала телеведуча.

Нагадаємо, 

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