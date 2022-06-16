Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч відвідали село під Черніговом, де росіяни знущалися над мирним населенням

16 июня 2022 13:00 Туренко Андрей
Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч відвідали село під Черніговом, де росіяни знущалися над мирним населенням
Ведуча Лілія Ребрик
Пресслужба каналу Україна

Наслідки війни вражають. Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч відвідали село Ягідне під Черніговом, де російські окупанти влаштували справжню катівню.

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Ведучі програми «Ранок з Україною» каналу «Україна», Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч, побували в селі Ягідне Чернігівської області, де російські окупанти влаштували справжню катівню. 

Майже місяць мешканців села російські окупанти тримали в шкільному підвалі в нелюдських умовах.

Селище з такою лагідною назвою Ягідне, про яке тепер знає весь світ. Тут російські війська облаштували в’язницю, катівню – просто у підвалі. Вони тримали там майже чотири сотні людей. Без світла, тепла, без свіжого повітря, у страшній задусі, на кам’яній підлозі – 27 днів. На кожного в’язня тут припадало всього по пів квадратного метра. Люди помирали просто на очах в інших, – розповіла ведуча.

Малюнки дітей на стіні / instagram.com/ranok_ua

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На стінах у підвалі люди записували імена тих, хто помер та був убитий. А поруч з цими страшними написами – дитячі малюнки та рядки українського гімну.

Люди переживали, що їх просто підірвуть наостанок. Уявіть собі, такі думки в них були. Семеро людей не пережили тортур, ще сімох вбили окупанти. Кого у своєму дворі, кого – в полоні. Зараз мешканці звільненого Ягідного діляться цим болем з нами, а ми ділимось із вами. Аби про те, що тут відбувалося, знали всі, – говорить ведучий. – Зараз село намагається повернутися до життя, наскільки це можливо.

Ведучий Анатолій Анатоліч / пресс-служба канала Украина

Телеведучі поїхали до Ягідного разом із добровольчим будівельним батальйоном «Добробат», який займається відбудовою населених пунктів. Щодня тут працюють близько 50 осіб. 

Нагадаємо, 

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