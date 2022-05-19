Лілія Ребрик показала свою особливу вишиванку та поділилась її неймовірною історією
Ведуча Лілія Ребрик показала та розповіла про особливу вишиванку, в якій з’явилася в ефірі «Ранку з Україною».
Так, одного разу шукаючи помешкання для родини з Лисичанська, яка через російські бомбардування втратила все, ведуча каналу «Україна» познайомилась із майстринею української вишивки.
Це людина з великим серцем і золотими руками. Мене з нею, так би мовити, звела доля. Ми розговорилися, і я дізналась, що пані Оксана дуже гарно вишиває. Її священник благословив вишивати ікони: виявляється, не кожен має право це робити, повинно бути відповідне благословення. А ще вона вишиває просто надзвичайні сорочки, це приносить їй справжнє задоволення, – зазначила Ребрик.
Пані Оксана розповіла, що на вишивання одної сорочки їй потрібно приблизно 2-3 тижні, але час роботи дуже залежить від людини. Виявляється, коли та пихата чи гонорова, то нитки заплутуються. Тобто майстри дуже відчувають характер людини, для якої призначена ця одежа. Тому недарма кажуть, що вишиванка – це щось більше, ніж одяг, це генетичний код нашого українського народу. В ній є і краса, і сила духу, і якась загадковість, – сказала улюблена ведуча мільйонів українців.
Нагадаємо,