Лілія Ребрик показала свою особливу вишиванку та поділилась її неймовірною історією Туренко Андрей

Ведуча Лілія Ребрик instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча Лілія Ребрик показала та розповіла про особливу вишиванку, в якій з’явилася в ефірі «Ранку з Україною».