Анастасія Приходько звернулася до Зеленського з проханням

19 мая 2022 09:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Анастасія Приходько звернулася до Зеленського з проханням
Анастасія Приходько звернулася до Зеленського з проханням
Пресслужба каналу Україна

Співачка Анастасія Приходько розказала в «Зірковому шляху» на каналі «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», чому не треба нічого доводити росіянам і яке особисте прохання в зірки до Президента України.

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Анастасія Приходько ніколи не приховувала, що вона думає про колег й як ставиться до росіян. Співачка продовжує вести інформаційну боротьбу, і, не дай боже, попасти комусь з зірок їй на язик. Вона говорить те, що думає, і чітко розрізняє, хто свій, а хто ворог.

Наприклад, нещодавно співачка Оля Полякова, яка перебуває за кордоном, відповіла на запитання Ксенії Собчак.

Я знаю такий вислів: «Під час війни своїх не чіпаємо, будемо розбиратися потім». Єдине, що я можу сказати щодо Ольги Полякової: не треба було давати інтерв’ю Ксенії Собчак, – прокоментувала Анастасія Приходько цю зустріч. – Я не уявляю, щоб під час Другої світової війни наші солдати роздавали б інтерв’ю німецьким виданням. Я нікого не засуджую, це її вибір, але коли Оля каже слово «війна», і її запікують, навіщо давати таке інтерв’ю».

Наступна співачка – Таїсія Повалій, про виступ якої на 9 травня в Росії згадала команда «Зіркового шляху», викликала обурення в гості програми.

Як я можу на це реагувати?! Це повний п..ц! – сказала Анастасія Приходько. – Я казала ще у 2014 році: «Позбавте звання «народного артиста» таких людей і не давайте їм права виступати в країні. Немає Повалій вже як артистки України й громадянки нашої країни. Після виступу в Кремлі їй закрита дорога додому. Це якась проституція у найбільшому обсязі».

Зірка чітко дала зрозуміти, що в неї немає жалю до тих, хто все нібито «переосмислив» або продовжує виступати в країни агресора. Зараз Анастасія Приходько не називає імена, тому що в Україні існують проблеми значно важливіші за ці.

Після війни я говоритиму про цих людей. Але коли я зараз чую від них: «У мене є український паспорт», «Мені нічого не треба»... Зупиніть ви це, Володимире Олександровичу, – попросила зірка в Президента країни. – Не треба давати їм права виступати. Вони неодноразово зраджували країну. Своїм прикладом такі люди показуватимуть, що це можна робити, а тебе потім будуть прощати. Це великі помилки. І я не знаю, як їх треба вимолювати й у кого. Єдине, що я прошу: позбавити таких артистів громадянства й права виступати в публічному просторі».

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