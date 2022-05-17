Анастасія Приходько про Світлану Лободу: Я б не прощала таких артистів

Анастасія Приходько в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна», яка зараз виходить в ефірі «Індиго TV», розказала про своє ставлення щодо дій Світлани Лободи.

Коли в країні війна, одразу видно, хто з відомих людей робить все, щоб Україна перемогла, а хто намагається відбілити свою творчу біографію, щоб не втратити любов глядача. Співачка Анастасія Приходько вже давно активно підтримує наших військових і бере участь у допомозі сім’ям переселенців. Вона робила все, щоб підняти бойовий дух захисників України в найстрашніші часи, отримала почесну медаль і посвідчення за заслуги в зоні АТО й зараз теж продовжує допомагати.

Треба боротися за незалежність і відбудовувати державу, – сказала Анастасія Приходько в інтерв’ю каналу «Україна».

Сьогодні її позиція щодо українських артистів, які останнім часом жили та працювали в росії, дуже чітка. Особливо це стосується тих зірок, які б могли стати на бік країни ще у 2014 році, але вони продовжували виступати на сцені країни-агресора й тому своєю творчістю надихали ворога, морально його підтримували.

Наприклад, співачка поставила питання щодо дій Світлани Лободи, яка зараз почала віддавати великі гроші в різні фонди на підтримку України.

Чому Світлана Лобода не робила цього у 2015-16 роках? Бо співала та нагороди отримувала. А тепер вона розуміє, що росія в плані шоу-бізнесу вмерла, – пояснила зірка. – Вона розуміє, що треба згадати: «Я українка. Я тут! Мені ж треба додому! Що я буду в тій росії робити?»

Співачка Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

За словами співачки, щоб «відбілити» свою історію, деякі знаменитості починають перший крок «виправлення помилок» з надання допомоги. Але українська зірка вважає, що зв'язок із росією вже залишиться в кар'єрі Світлани Лободи, щоб та не робила.

Це як в політиці: якщо ти накосячив – тобі це пригадуватимуть все твоє життя, – навела приклад Настя. – Я думаю, що українці її не пробачать. Я особисто про себе говорю: я б не простила й не хочу прощати. Це моя позиція з 2014 року й вона незмінна до кінця мого життя.

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