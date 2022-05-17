Євробачення-2023: Володимир Остапчук назвав місця, де міг би пройти конкурс

17 мая 2022 14:30 Туренко Андрей
Євробачення-2023: Володимир Остапчук назвав місця, де міг би пройти конкурс
Ведучий Володимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk

Ведучий шоу «ДжонсоНьюз» і «Вечір з Україною» на каналі «Індиго TV» Володимир Остапчук зробив свої припущення, де Україна могла б провести пісенний конкурс «Євробачення» наступного року.

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Після грандіозної перемоги українського гурту Kalush Orchestra на «Євробаченні 2022» у Турині Володимир Остапчук, який 5 років тому був ведучим конкурсу в Україні, поділився своїми враженнями від виступу наших хлопців.

Я топив за Kalush ще під час національного відбору. Ви пам’ятаєте навіть мою пародію на сам фінал відбору і результати голосування на листочку. Тому я страшенно радий за них, і як я написав в Інстаграм, «у хлопців великі яйця», що вони, знаючи про штрафи, все одно зробили як справжні громадяни – на весь світ сказали про Азовців і Маріуполь. Молодці! – зазначив ведучий.

Ведучий Володимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

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За словами Остапчука, дуже хотілося б провести «Євробачення 2023» у Маріуполі, але місто та регіон після жахливих бомбардувань російських окупантів доведеться ще довго відбудовувати.

Тож я би чекав на «Євробачення 2023» в Ужгороді чи Херсоні, або взагалі поставив би велику сцену на території аеропорту «Чорнобаївка», – жартує шоумен і додає, – класно би постійно вигравати 4-5 років поспіль і нарешті «Євробачення 2028» провести у Маріуполі чи Ялті.

Нагадаємо, 

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