Євробачення-2023: Володимир Остапчук назвав місця, де міг би пройти конкурс Туренко Андрей

Ведучий Володимир Остапчук instagram.com/vova_ostapchuk

Ведучий шоу «ДжонсоНьюз» і «Вечір з Україною» на каналі «Індиго TV» Володимир Остапчук зробив свої припущення, де Україна могла б провести пісенний конкурс «Євробачення» наступного року.