Євробачення-2023: Володимир Остапчук назвав місця, де міг би пройти конкурс
17 мая 2022 14:30
Ведучий Володимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk
Ведучий шоу «ДжонсоНьюз» і «Вечір з Україною» на каналі «Індиго TV» Володимир Остапчук зробив свої припущення, де Україна могла б провести пісенний конкурс «Євробачення» наступного року.
Володимир Остапчук, який 5 років тому був ведучим конкурсу в Україні, поділився своїми враженнями від виступу наших хлопців.
Я топив за Kalush ще під час національного відбору. Ви пам’ятаєте навіть мою пародію на сам фінал відбору і результати голосування на листочку. Тому я страшенно радий за них, і як я написав в Інстаграм, «у хлопців великі яйця», що вони, знаючи про штрафи, все одно зробили як справжні громадяни – на весь світ сказали про Азовців і Маріуполь. Молодці! – зазначив ведучий.
Ведучий Володимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk
Тож я би чекав на «Євробачення 2023» в Ужгороді чи Херсоні, або взагалі поставив би велику сцену на території аеропорту «Чорнобаївка», – жартує шоумен і додає, – класно би постійно вигравати 4-5 років поспіль і нарешті «Євробачення 2028» провести у Маріуполі чи Ялті.
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