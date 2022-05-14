MELOVIN зізнався, чи досі він зустрічається із танцівницею Лізою Русіною

Співак MELOVIN в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» каналу «Україна» розповів, куди поїхав, коли почалась війна, та чи досі він разом із танцівницею Лізою Русіною.

З початком повномасштабної війни рф проти нашого народу артист виїхав з Києва. Зараз, каже MELOVIN, він оселився у Львові, у квартирі подруги. Перед цим певний час жив у інших друзів, а також в оселі батьків свого менеджера. Та фанати засипають співака питаннями, що відбувається в його особистому житті, зокрема, чи досі він зустрічається із танцівницею Лізою Русіною.

Звісно, вони питають, пишуть, створюють якісь акаунти, щоб перемивати кісточки. Я кажу: «Боже, друзі, якщо ви такий акаунт робите, просто закрийте його, щоб не читали мої друзі, це маячня!» Якщо у вас фантазія розгулялась – та будь-ласка, пишіть, обговорюйте, це якраз по моїй справі. А так – ну що? Ліза знаходиться там, я тут, переписуємося, спілкуємося. Ну а що може бути далі? Поки нічого неясно, – прокоментував MELOVIN в інтерв’ю каналу «Україна».

Ліза Русіна і MELOVIN / instagram.com/melovin_official

Нові стосунки, каже артист, у нього поки також не з’явилися. Та попри вкрай важку ситуацію у країні, MELOVIN закликає всіх продовжувати жити та дбати про себе.

Треба просто вірити, творити, жити. Бо кожен агресор у кожній війні намагається вибити тебе з колії, щоб ти втратив самого себе. Тому, друзі, продовжуйте фарбувати волосся, чистити зуби, готувати собі смачну їжу, накривайте на стіл так красиво, як ніколи. Робіть все для того, щоб бути щасливішими в цю секунду, в цю хвилину. Так, іде війна, жахливі кадри, історії від людей, які перебувають там. Але не варто впадати у відчай, давайте собі можливість видихнути. Прочитали новини, закрили і пішли приготували своїй коханій людині вечерю. Сіли, поїли, позаймалися коханням, підняли одне одному настрій, посміялися. Навіть коли дуже боляче всередині. Бо саме ваше ментальне здоров’я допоможе Україні в майбутньому, – сказав артист.

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