Оля Полякова розповіла, який величезний внесок вже встигла зробили на користь України
13 мая 2022 15:30
Співачка Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic
Співачка Оля Полякова розповіла про важкі часи.
Читайте такжеСергій Притула – про перший день війни: Таксист за 10 тисяч гривень завіз мене до КиєваЗірка українського шоубізнесу, співачка Оля Полякова виїхала з України 3-го березня і з того часу не мала змоги бачитись з чоловіком. Зірка зізнається – спочатку було неймовірно важко, але вона знайшла сили побороти пригнічений стан.
Я вже трошки відійшла від того. Буквально місяць тому я була в якійсь чорній прірві. Емоційно мені було неймовірно складно. Здавалось, що мого життя більше немає, немає сталі, більше не буде того, до чого я йшла всі ці 15 років каторжного труда. Всього досягла і все це в мене забрали. Якщо чесно, я думала, що для мене все скінчилось. Але коли поїздила з гімном, побачилася з людьми, дала благодійний концерт – зрозуміла, що можу співати і допомагати. Я ожила і наче почала знову дихати, – поділилась Оля Полякова з ведучими програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна».
Співачка Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic
Я співала гімн перед матчами ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Вони провели серію благодійних ігор з європейськими футбольними клубами і честю було доєднатися до них. На даний момент вдалося зібрати майже 11 млн. гривень, які пішли на допомогу Україні. А ще під час кожної гри ми проводили особливі акції, щоб привернути увагу до злочинів росіі. Ми не повинні дозволити світові звикнути до цієї страшної війни, – коментує Полякова.
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