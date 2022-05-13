Оля Полякова розповіла, який величезний внесок вже встигла зробили на користь України

Співачка Оля Полякова розповіла про важкі часи.

Зірка українського шоубізнесу, співачка Оля Полякова виїхала з України 3-го березня і з того часу не мала змоги бачитись з чоловіком. Зірка зізнається – спочатку було неймовірно важко, але вона знайшла сили побороти пригнічений стан.

Я вже трошки відійшла від того. Буквально місяць тому я була в якійсь чорній прірві. Емоційно мені було неймовірно складно. Здавалось, що мого життя більше немає, немає сталі, більше не буде того, до чого я йшла всі ці 15 років каторжного труда. Всього досягла і все це в мене забрали. Якщо чесно, я думала, що для мене все скінчилось. Але коли поїздила з гімном, побачилася з людьми, дала благодійний концерт – зрозуміла, що можу співати і допомагати. Я ожила і наче почала знову дихати, – поділилась Оля Полякова з ведучими програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна».

Співачка Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Співачка щойно завершила благодійний тур разом із ФК «Шахтар», з яким вони об’їздили Європу у рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Артистка виконувала гімн України перед матчами, і завдяки спільним зусиллям з футбольним клубом їм вже вдалося зібрати чималу суму для постраждалих у війні та захисників України.

Я співала гімн перед матчами ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Вони провели серію благодійних ігор з європейськими футбольними клубами і честю було доєднатися до них. На даний момент вдалося зібрати майже 11 млн. гривень, які пішли на допомогу Україні. А ще під час кожної гри ми проводили особливі акції, щоб привернути увагу до злочинів росіі. Ми не повинні дозволити світові звикнути до цієї страшної війни, – коментує Полякова.

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