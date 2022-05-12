Маша Єфросініна розповіла про поведінку сина під час війни: «Олександр гуглить, як прибрати путіна»

Ведуча Маша Єфросініна розповіла, що зараз починає свій материнський шлях майже з початку.

Телеведуча Маша Єфросініна зізналася, що бути мамою у такі складні часи для неї, як і для багатьох жінок, непросто.

Я не заздрю всім мамам. Я вішаюся, чесно кажучи, бо в 42 роки я повністю починаю свій материнський шлях, можна сказати з нуля. Я повинна готувати, прати. Зараз всі жінки скажуть: «Ми це і так робили». Але в кожного свій шлях і своє життя. Я паралельно ще не припиняю працювати. Іноді мені хочеться сказати дітям: «Можете десь на 3 години зникнути?». Власне я їм так і кажу. Вони мені кажуть: «Так, тільки дай поїсти», - розповіла ведуча про свої будні.

Ведуча Маша Єфросініна / instagram.com/mashaefrosinina

Єфросініна має кілька порад для батьків, коли стає емоційно зовсім складно.

Якщо є у вас можливість залишитися наодинці з собою хоча б на півгодинки – зробіть це не лише для себе, але і для своїх дітей. Бо ми зараз почали сильно зриватися на дітях. Це нормально, як кажуть психологи, бо ми не роботи, діти завжди хочуть дуже егоїстично свого самозадоволення за наш рахунок. Так було і буде, але потрібно робити ще знижку на те, що ми живемо всі не в своїх домівках, не в своїй сфері, не там, де вулиця має твій улюблений запах. Ти всюди чужа: за кордоном ти, чи вимушено переїхав на Захід України. Якщо ти покинув свою домівку, географія вже неважлива. І дітям завжди потрібна щаслива мама. А ми зараз базово нещасливі. Єдине, що роблю я, якщо я розумію, що неправа, перетиснула – я вмію попросити пробачення, - поділилася Єфросініна зі журналістами програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Ведуча Маша Єфросініна з сином / instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча переконана, що завжди треба брати себе в руки, можна навіть поплакати і потім визнати перед дитиною свою неправоту.

Вони так подорослішали всі. Я вчора побачила, як мій син гуглить, як прибрати путіна, Боже! Дитина, яка ще 3 місяці тому дивилася міньйонів, - говорить Єфросініна.

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