Тімур Мірошниченко, який коментував Євробачення із бомбосховища, зробив прогноз на результат KALUSH ORCHESTRA
Вчора відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022, на якому представники України KALUSH ORCHESTRA заспівали на всю Європу свій трек Stefania.
За його словами, перший півфінал пройшов на трохи іншій ноті, ніж зазвичай відбувається на Євробаченні. В першу чергу, він підмітив велику підтримку України не тільки від глядачів у залі, але і від конкурсантів.
Було гарно і душевно. Якось на часі, не було перегинів, які бувають на Євробаченні. Така згуртованість усіх, велика кількість українських прапорів у залі, в руках артистів – такого точно ніколи не було. Це безпрецедентна підтримка. Оплески, які не вщухали після оголошення, що Україна проходить до фіналу, коли просто весь зал аплодував і продовжував би це робити, але потрібно було рухатись далі, бо на Євробаченні часу немає, це прямий ефір, – наголосив Мірошниченко.
З 24 лютого ми будуємо нову історію України, нове сприйняття України. Коли хтось з європейців дізнається, що ти з України, вони починають просто розпливатися в компліментах не конкретній особі, а всій країні. Чому цього року було важливо, щоб все-таки хлопці поїхали безпосередньо туди, зі сцени співали і показували – те, що не дивлячись ні на що, ми продовжуємо творити, а не руйнувати, як дехто, – прокоментував телеведучий.
Щороку Мірошниченко як завзятий єврофанат робить власні прогнози щодо позицій України на конкурсі. За його словами, до 24 лютого ми точно входили до ТОП-5 конкурсу:
Півфінал, на якому виступила майже половина учасників, вчора показав, що KALUSH ORCHESTRA за якістю, постановкою та піснею точно у ТОП-3. І ось цей додатковий фактор героїзму, він може трохи додати тих балів, яких могло б не вистачити для перемоги.
Сума балів, за якою визначиться переможець конкурсу, складається із голосів глядачів та національного журі. Від кожної країни – це 5 осіб, дотичних до культурного життя кожної країни. Як коментує Мірошниченко, саме журі є «основним конкурентом» для України.
Наш головний конкурент, окрім нас самих, це національне журі. Це п’ять людей у кожній країні, сумарно близько 200 членів журі. Вони мають оцінювати в першу чергу сам номер, пісню, вокальні дані, загальні враження і не можуть у свої оцінки додавати якесь співчуття, захоплення країною, а не виступом. Мають судити неупереджено, але знову ж таки – вони теж люди. Якщо за загальними результатами журі ми не посядемо перше місце, тої кількості балів, які ми маємо отримати від глядачів, я думаю, її має вистачити, аби перекрити прогалину. Хоча це мої думки, можливо ми по журі і виграємо, – підсумував Тімур Мірошниченко.
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