Тімур Мірошниченко, який коментував Євробачення із бомбосховища, зробив прогноз на результат KALUSH ORCHESTRA

11 мая 2022 17:56 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Тімур Мірошниченко, який коментував Євробачення із бомбосховища, зробив прогноз на результат KALUSH ORCHESTRA
Ведучий Тімур Мірошниченко
Пресслужба каналу 1+1

Вчора відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022, на якому представники України KALUSH ORCHESTRA заспівали на всю Європу свій трек Stefania.

Читайте такжеЄвробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Хлопцям вдалось потрапити до фіналу і вже у суботу, 14 травня, вони боротимуться за перемогу у конкурсі, який відбувається у італійському Турині. Традиційно, голосом Євробачення в Україні став ведучий «Твого Дня» Тімур Мірошниченко. У нових реаліях його коментаторська перемістилась у бомбосховище. Це фото облетіло велику кількість спільнот Євробачення. Тімур говорить, що це також привернуло увагу усіх небайдужих до війни в Україні.

За його словами, перший півфінал пройшов на трохи іншій ноті, ніж зазвичай відбувається на Євробаченні. В першу чергу, він підмітив велику підтримку України не тільки від глядачів у залі, але і від конкурсантів.

Було гарно і душевно. Якось на часі, не було перегинів, які бувають на Євробаченні. Така згуртованість усіх, велика кількість українських прапорів у залі, в руках артистів – такого точно ніколи не було. Це безпрецедентна підтримка. Оплески, які не вщухали після оголошення, що Україна проходить до фіналу, коли просто весь зал аплодував і продовжував би це робити, але потрібно було рухатись далі, бо на Євробаченні часу немає, це прямий ефір, – наголосив Мірошниченко.

Ведучий Тімур Мірошниченко у бомбосховищі / Пресслужба каналу 1+1

Читайте такжеВолодимир Дантес поділився новими деталями розлучення з Надею Дорофєєвою
Сам Тімур прохід України у фінал сприйняв стримано і наразі наголошує, що береже емоції до суботи. Саме тоді вирішиться переможець шоу. Щодо того, що KALUSH ORCHESTRA наважились особисто поїхати до Турина та представити нашу країну, підкреслює, що цей крок надважливий, оскільки саме так можна довести, що українська нація та культура живе і творить, а отже переможе.

З 24 лютого ми будуємо нову історію України, нове сприйняття України. Коли хтось з європейців дізнається, що ти з України, вони починають просто розпливатися в компліментах не конкретній особі, а всій країні. Чому цього року було важливо, щоб все-таки хлопці поїхали безпосередньо туди, зі сцени співали і показували – те, що не дивлячись ні на що, ми продовжуємо творити, а не руйнувати, як дехто, – прокоментував телеведучий.

Щороку Мірошниченко як завзятий єврофанат робить власні прогнози щодо позицій України на конкурсі. За його словами, до 24 лютого ми точно входили до ТОП-5 конкурсу:

Півфінал, на якому виступила майже половина учасників, вчора показав, що KALUSH ORCHESTRA за якістю, постановкою та піснею точно у ТОП-3. І ось цей додатковий фактор героїзму, він може трохи додати тих балів, яких могло б не вистачити для перемоги.

KALUSH ORCHESTRA / instagram.com/kalush.official

Сума балів, за якою визначиться переможець конкурсу, складається із голосів глядачів та національного журі. Від кожної країни – це 5 осіб, дотичних до культурного життя кожної країни. Як коментує Мірошниченко, саме журі є «основним конкурентом» для України.

Наш головний конкурент, окрім нас самих, це національне журі. Це п’ять людей у кожній країні, сумарно близько 200 членів журі. Вони мають оцінювати в першу чергу сам номер, пісню, вокальні дані, загальні враження і не можуть у свої оцінки додавати якесь співчуття, захоплення країною, а не виступом. Мають судити неупереджено, але знову ж таки – вони теж люди. Якщо за загальними результатами журі ми не посядемо перше місце, тої кількості балів, які ми маємо отримати від глядачів, я думаю, її має вистачити, аби перекрити прогалину. Хоча це мої думки, можливо ми по журі і виграємо, – підсумував Тімур Мірошниченко.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

1+1 новини Kalush Orchestra Євробачення-2022 Євробачення Тімур Мірошниченко

Материалы по теме

Ектор Хіменес-Браво готується відкрити ресторан у Львові: Потрібно інвестувати в Україну
Новости

Ектор Хіменес-Браво готується відкрити ресторан у Львові: Потрібно інвестувати в Україну
Володимир Дантес поділився новими деталями розлучення з Надею Дорофєєвою
Новости

Володимир Дантес поділився новими деталями розлучення з Надею Дорофєєвою
Володимир Остапчук розповів про погрози через критику Кіркорова і Баскова
Новости

Володимир Остапчук розповів про погрози через критику Кіркорова і Баскова
Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Новости

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим - відео

Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим - відео
“Я вам пишу”: як українська піарниця Анна Салата забулила топових артистів кремля

“Я вам пишу”: як українська піарниця Анна Салата забулила топових артистів кремля
Українці назвали шоу на честь Бориса Джонсона: проєкт стартує в ефірі телеканалу «Індиго TV»

Українці назвали шоу на честь Бориса Джонсона: проєкт стартує в ефірі телеканалу «Індиго TV»
Як діяти на вулиці під час ядерного вибуху

Як діяти на вулиці під час ядерного вибуху

Популярное видео

Говорить Україна. Хроніки незламності: Екстремальне материнство (ефір від 26.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Екстремальне материнство (ефір від 26.04.2022)
Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 1 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 1 серію онлайн
Євробачення-2022 перший півфінал: дивитись онлайн-трансляцію від 10.05.2022

Євробачення-2022 перший півфінал: дивитись онлайн-трансляцію від 10.05.2022
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK