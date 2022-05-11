Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022

11 мая 2022 00:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
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10 травня пройшов перший півфінал грандіозного міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022.

У першому півфіналі на сцені виступили 17 представників таких країн: Албанія, Латвія, Литва, Швейцарія, Словенія, Україна, Болгарія, Нідерланди, Молдова, Португалія, Хорватія, Данія, Австрія, Ісландія, Греція, Норвегія, Вірменія.

За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі у фінал пройшли лише 10 із них: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова і Нідерланди.

 

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