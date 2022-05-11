Володимир Остапчук розповів про погрози через критику Кіркорова і Баскова

11 мая 2022 15:45 Туренко Андрей
Володимир Остапчук розповів про погрози через критику Кіркорова і Баскова
Ведучий Володимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk

Ведучий Володимир Остапчук пригадав сварку з Філіпом Кіркоровим на початку війни та зізнався, чим це для нього обернулося.

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За словами Володимира Остапчука, він ніколи не дружив із Кіркоровим, як про це писали в ЗМІ. Єдина їхня зустріч відбулась у Греції, і та радше була випадковою. Тоді, пригадує телеведучий, російський співак тепло говорив про Україну, мовляв, сумує через те, що не може приїздити до нас. 

А коли рф вторглась на наші землі, Кіркоров, як і більшість російських артистів, просто промовчав, тож Остапчук вирішив написати йому сам.

Я-то в росії ніколи не був. Єдине, що в мене є двоє знайомих: з одним я працював колись, а з іншим ми бачились – це Басков і Кіркоров. На другий день війни я зайшов до кожного з них на сторінку в соцмережі і написав свою позицію. Тому що ти не можеш стояти осторонь, в тебе багатомільйонна аудиторія. І якщо ти популярний, то свою популярність можеш використати на благо. Кіркоров мені відповів, що я «не имею смысла», «вот ты и открылся» і що він не вступатиме зі мною в дискусію. Тоді я написав, що думаю про нього і про його позицію. І він відповів у своєму репертуарі: «Все, чао, в бан тебя». А Басков просто засцяв і одразу заблокував мене, – поділився в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна» Володимир Остапчук.

Ведучий Володимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Та після цього телеведучий почав отримувати погрози.

На робочий телефон, який вказаний у мене в Інстаграм, почало поступати просто сотні дзвінків. «Остапчуку пи*дец. Передайте – кадыровцы уже знают, где он, мы его найдем», «Мы вас вычислили, мы сбросим на вас ракету». Причому це людина не жартує. Мені й досі іноді дзвонять з якихось російських номерів, мабуть, «злили» мій телефон. А якщо подивитись місцерозташування мого акаунту в Інстаграм, то там написано – рф. Хоча я ніколи в житті в росії не був. Розумію, що це через те, що вони намагалися зламати мій профіль. Я не знаю, як це змінити зараз. Принаймні добре, що акаунт ще не заблокували, – зазначив ведучий.

Тепер в Остапчука позиція щодо Кіркорова однозначна.

Я думаю, що він не стільки сцикун, скільки ФСБшник. Не може просто людина здорова, як Кіркоров, написати пост про те, що «мы поддерживаем бомбежку», «мы за своих». Він писав, він виступив з підтримкою Медведчука. Я навіть не знаю, якого психіатра там треба, тому що адекватна людина це не зробить. І я думаю, що це або гроші, або якісь серйозні компромати на них. У них там окремий списочок. Я впевнений, що спецслужби добре працювали з ним – не тільки з Кіркоровим, але і з Басковим, – сказав Остапчук.

Ведучий Володимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk
Нагадаємо, 

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