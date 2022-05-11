Володимир Остапчук розповів про погрози через критику Кіркорова і Баскова Туренко Андрей

Ведучий Володимир Остапчук instagram.com/vova_ostapchuk

Ведучий Володимир Остапчук пригадав сварку з Філіпом Кіркоровим на початку війни та зізнався, чим це для нього обернулося.