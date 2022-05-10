Наталія Мосейчук розповіла подробиці нападу на знімальну групу 1+1 у Берліні
9 травня в Трептов Парку росіяни та учасники акції на честь “Дня Побєди” у Берліні напали на українську знімальну групу ТСН та ведучу Наталію Мосейчук, яка знімала сюжет про порушення під час пам’ятних заходів.
Коли учасники акції почули українську мову - напали на журналістів вигукуючи заклики до насильства.
Говорили, що такого народу як українці не існує і що нас треба вирізати. Причому з більшим за чоловіків запалом про це кричали російські жінки. Це жахнуло і спочатку ввело нашу знімальну групу в німий ступор. І тоді я просто спитала - хто відповість за Бучу? У відповідь - тільки угарні крики з наративів радянського зомбоящика. Жодного співчуття. Ніхто не опустив очі. Готові були йти в рукопашну, - розповіла про інцидент ведуча ТСН Наталія Мосейчук.
Головне гасло сьогоднішнього «побєдобєсія» тут, в Берліні, було: взяли Берлін один раз, візьмемо і вдруге. Це горлодранили люди, яким Німеччина дала побутовий комфорт і демократію. Вони невдячні. Імперія зла, що закінчується, - написала Наталія Мосейчук.
Нині відомо, що поліція затримала росіянина, який накинувся на знімальну групу ТСН. Відкрито адміністративну справу. Мінімум, що йому загрожує - штраф, максимум, якщо він не має статусу в Німеччині - депортація. Посольство України в Німеччині закликає поліцію негайно вжити всіх необхідних заходів для розслідування нападу на знімальну групу 1+1 та притягнути винних до відповідальності.Про це йдеться в заяві посольства.
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