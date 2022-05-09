Маша Єфросініна зізналася, що на початку війни пережила кризу у шлюбі

9 мая 2022 23:22 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Маша Єфросініна зізналася, що на початку війни пережила кризу у шлюбі
Маша Єфросініна з чоловіком
instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча Маша Єфросініна розповіла ексклюзивно для глядачів YouTube каналу «Україна», як зберегти стосунки в родині.

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Ведуча Маша Єфросініна переконана, що її поради щодо щасливих стосунків залишаються незмінними, як методичка, яка неможлива без головного.

Не накопичувати в собі закриті образи. Це найважливіше і найважче в стосунках – вміти розказати про образи. Вміти сказати, що зараз мені дуже боляче від того. І ми по-різному з чоловіком зреагували на війну, в нас різний був емоційний стан. Він був полярний. Ми не сходилися ні в чому, в нас кожен по-різному своє переживав. Союзом в тому ми стати не змогли. І це теж треба було проговорити. Це було важко. Це неможливо робити при дітях, тому ми виходили, Львовом гуляли. І проговорювали, що кожен полетів у свою стратосферу. Просто розлетілися. Три роки ви разом або 20 років – все одно треба проговорювати, коли ви один одному зараз наносите якусь невиправну травму, не знаючи цього, – розповіла ведуча журналістам каналу «Україна».

Маша Єфросініна з чоловіком / instagram.com/mashaefrosinina

За словами Єфросініної, другий фактор, без якого неможливі гарні стосунки – це повага до почуттів кожного, до того, що відчуває твій партнер. І зовсім не обов’язково його підлаштовувати під себе, ніхто нічого нікому не винен. Це треба розуміти завжди.

І звичайно моя особиста історія, мій досвід щороку упевнює мене, певна незалежність від чоловіка, певна самостійність – ментальна, соціальна, я маю на увазі зайнятість, робота, твоє особисте значення в соціумі – це теж дуже важливо для міцних стосунків. Оця твоя свобода та відокремленість. Коли ти є у себе, а він є у себе. А ви двоє маєте задоволення бути один у одного, – підсумувала Єфросініна.

Нагадаємо,

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