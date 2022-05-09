Андрій Бєдняков – про 9 травня: Це день скорботи за тими, хто віддав життя, щоб перемогти величезне зло

Эксклюзив 9 мая 2022 22:49 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Андрій Бєдняков – про 9 травня: Це день скорботи за тими, хто віддав життя, щоб перемогти величезне зло
Ведучий Андрій Бєдняков
Пресслужба Нового каналу

Телеведучий Андрій Бєдняков пояснив, що для нього означає дата 9 травня.

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Понад два місяці рідне місто ведучого проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрія Бєднякова Маріуполь зазнає нескінченних обстрілів рашистів. Телеведучий багато втратив під час війни. У день 9 травня він вкотре показав, як його рідне місто виглядає зараз, і розповів, що для нього означає цей день.

Для когось 9 травня – це одягнути 4-річну дитину у військову форму, де на пілотці буде написано «Можемо повторити». Для когось – провезти машини з ядерними боєголовками центральною вулицею та вкотре погрожувати ними світу. Що для мене 9-го травня? – каже Бєдняков. – Свято, під час якого треба кричати та пити? Ні. Це день пам'яті та скорботи за тими, хто віддав свої життя, щоб перемогти величезне ЗЛО. І це не одна країна, як дехто думає. Це багато країн. І мільйони людей. Низький їм уклін.

Свої слова Андрій Бєдняков доповнив двома роликами.

Ці відео, як на мене, ідеально показують 9 травня… Це Маріуполь. Розбомбити місто, а потім покричати «ура, ура», – коментує телеведучий. – 9 травня – це не «можемо повторити», а «НІКОЛИ ЗНОВУ». І треба цього прагнути.

Нагадаємо,

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війна Андрій Бєдняков Новий канал Маріуполь 9 травня ексклюзив

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