Андрій Бєдняков розповів, як близькі йому люди виїжджали з Маріуполя

6 мая 2022 13:00 Туренко Андрей
Андрій Бєдняков розповів, як близькі йому люди виїжджали з Маріуполя
Телеведучий Андрій Бєдняков
instagram.com/biedniakov

Телеведучий Андрій Бєдняков розповів про друзів з Маріуполя.

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Уся Україна молиться за незламний Маріуполь і сильних та мужніх людей, які ховаються у бомбосховищах міста. Ведучий проекту «Де логіка?» на Новому каналі Андрій Бєдняков родом звідти.

Він поділився розповідями друзів, які виїхали, але встигли побачити справжнє жахіття.

Я за весь час почув стільки страшних історій.... Можу лише сказати, що в Маріуполі було ще гірше, ніж у Бучі, Гостомелі, Ірпіні, – розповів Бєдняков в інтерв’ю проекту «Денисов Time. Війна». – Зараз прибирають все, намагаються знищити докази того, що там відбувалося. Мені розповідають і показують, як збирають тіла, куди їх скидають, звідки забирають техніку. У Маріуполі було жахіття. Деякі люди, які виїжджали звідти, днями не могли розмовляти. Їм було важко. Потрібен час.

Телеведучий Андрій Бєдняков / instagram.com/biedniakov

Про те, як складно було виїхати з Маріуполя, Андрій Бєдняков знає від близьких йому людей.

Деякі мої друзі вибирались сім днів. Спочатку ще можна було вирватися звідти, але люди просто не знали, що проводилась евакуація, і можна було їхати, – каже він. – До них доходили чутки, що на блокпостах розстрілюють. Ворог ходив і розповідав лише те, що хотів, аби люди чули. І жителі справді не розуміли, що відбувається насправді. Коли почала доходити інформація, що все нормально, можна евакуюватися, люди своїм транспортом почали виїжджати. Я не буду говорити про інших, щоб не перекручувати інформацію. Позповім лише ті історії, якими поділилися близькі друзі та родини, яким ми зараз допомагаємо. Один мій друг, наприклад, добирався вісім чи дев’ять днів до території іншої країни, бо в Україну не випускали. Він перетнув усю територію росії, щоб виїхати у Європу. Розповідав, що роздягали до трусів, якщо не повністю. Прискіпливо роздивлялися всі татуювання. Шукали серед людей українських військових. Наприклад, морських піхотинців чи бійців «Азова». Всіх чоловіків перевіряли, питали, чи знають когось з військових, заглядали у месенджери, рилися в телефонах...

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Не всім друзям Андрія Бєднякова вдалось виїхати з Маріуполя.

Є дуже добрі знайомі, які там залишилися. Також родичі моїх друзів, – зазначає телеведучий. – А ще – кілька моїх близьких людей, з якими я так і не зміг вийти на зв’язок. Надзвичайно хвилююся, бо дуже-дуже давно нічого про них не чув.

Нагадаємо, 

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