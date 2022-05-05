MELOVIN різко засудив Наталію Могилевську за її скандальні висловлювання щодо мови
Співак MELOVIN в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» каналу «Україна» прокоментував скандальні висловлювання Наталії Могилевської щодо мови та зізнався, що за час війни став русофобом.
Навіщо стільки людей тоді в нас помирають за свою мову, за свою землю, за свої кордони? А мова – це великий кордон України. Давай пофантазуємо: сидимо ми з тобою у Франції, ми такі французи. От скажи мені, ти хочеш, щоб у нас була мова ще якась інша, і щоб вона була офіційна, як казала Наталя Могилевська? Ну це ж взагалі п**дець. Я не знаю, як це можна перекрутити собі в голові, щоб озвучити взагалі під час війни. І не тільки під час війни думку про те, що в Україні повинна бути друга державна мова. Мова агресора, який напав на нашу країну. Наташа, що ти пила? – заявив MELOVIN в розмові з журналістом каналу «Україна».
Співак зізнається, що після нападу рф на нашу країну, як і багато українців, він став агресивно та вороже налаштований до російського.
Коли я заходив у Львові в магазини і чув там російську мову, мені самому ставало гидко. До Львова справді приїхало дуже багато російськомовних. У мене немає до них ніяких претензій, вони українці, вони всі побратими. Але коли я чув російську мову, мені ставало лячно, страшно, жахливо всередині. Бо це як тригер підсвідомості: той, хто зараз убиває моїх колег, друзів, людей на передовій – це Московія, російською мовою. І тепер я зовсім не розумію фрази «какая разница, на каком языке говорить». Велика різниця! – сказав артист.
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