MELOVIN різко засудив Наталію Могилевську за її скандальні висловлювання щодо мови Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Співак MELOVIN Пресслужба каналу Україна

Співак MELOVIN в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» каналу «Україна» прокоментував скандальні висловлювання Наталії Могилевської щодо мови та зізнався, що за час війни став русофобом.