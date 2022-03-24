MELOVIN розповів, чи спілкується з російськими колегами

24 марта 2022 15:50 Туренко Андрей
MELOVIN розповів, чи спілкується з російськими колегами
Співак MELOVIN
instagram.com/melovin_official

Співак MELOVIN поділився, як допомагає українцям, коли саме він написав трек «Не зволікай», а також чи спілкується зірка з російськими колегами.

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Команда проєкту «Зірковий шлях» на каналі «Україна» зустрілася з MELOVIN у Львові. Співак продовжує творчу діяльність, але знаходить час на те, щоб допомогти біженцям і військовим. 

Заради цього зірка зі своєю командою перейменував і переробив всі свої фан-пабліки в координаційні центри.

Ми допомагаємо родинам, жінкам з дітьми переїхати з більш небезпезпечних місць і міст, де зараз йде запекла боротьба, – розказав про роботу координаційних центрів MELOVIN. – Також ми збираємо гроші на закупівлю обмундирування для наших військових, тому що це вкрай необхідно.

Співак MELOVIN / instagram.com/melovin_official

Під час інтерв'ю співак уперше розповив про створення треку «Не зволікай».

Я написав всі куплети ще у 2016 році. Так іноді трапляється: я дістаю «з тумбочки» пісню і розумію, що вона максимально підходить для нашого часу, – поділився MELOVIN. – Приспів я писав уже в машині, коли ми з командою виїхали з Києва. Я почав адаптувати текст під сьогодення, і одразу було зрозуміло, що це справді може бути гімном сучасності.

Святослав Гринчук під час війни уперше написав свою пісню під гітару і присвятив УкраїніЗірка розказав, що вже втратив двох знайомих протягом війни, і намагається зробити все заради перемоги.

Війна – це не тільки тримати зброю та бути на передовій. Це також інформаційна війна, тому ми ведемо боротьбу в соцмережах і поширюємо правдиві факти для росіян, до яких достукатися просто неможливо, – прокоментував співак в інтерв'ю. – Але ми намагаємося це зробити.

Співак MELOVIN / instagram.com/melovin_official

Щодо російських колег, MELOVIN відповів, що в нього немає там друзів.

Російські артисти не визнають того, що коїться у світі, – пояснив зірка. – Не може вся планета збожеволіти, коли бомблять пологові будинки і вбивають дітей та жінок.

Нагадаємо, 

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