Макс Чмерковський розповів про власний штаб гуманітарної допомоги Україні

23 марта 2022 16:40 Туренко Андрей
Макс Чмерковський розповів про власний штаб гуманітарної допомоги Україні
Хореограф Макс Чмерковський
instagram.com/maksimc

Улюблене шоу мільйонів українців «Сніданок. Онлайн» продовжує підтримувати українців у такий складний для нашої країни час.

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Днями ексклюзивно до ефіру «Сніданок.Онлайн» доєднався всесвітньо відомий хореограф та суддя проєкту «Танці з зірками» Макс Чмерковський. Перші дні війни застали Макса в Києві. Він довго вагався, чи треба покидати Україну, проте вирішив відправитись потягом до Польщі, а звідти – до США, де наразі живе його родина. 

Хореограф активно працював на інформаційному фронті, дав багато інтерв’ю міжнародним ЗМІ, та залишать осторонь Чмерковський не зміг і, побачившись з родиною, відправився нараз до Польщі, де займається волонтерством. Фонд, який організувала сім’я Макса, називається «Баранова 27» - саме за цією адресою родина танцюриста  жила в Одесі до еміграції.

У Польщі я займаюсь саме логістикою, щоб все, що ми збираємо в Америці, доставлялось куди потрібно… У США щоденно приходить приблизно 90 людей волонтерів, яких ми не знаємо, вони просто приходять і допомагають. За 4 тижні наша організація «Баранова 27» зібрала близько 70 тонн гуманітарної допомоги. Багато чого вже прибуло до Львова. Ми хочемо налаштувати, щоб ця допомога надійшла у Київ, Харків, Миколаїв, - поділився Чмерковський.

Хореограф Макс Чмерковський / instagram.com/maksimc

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За його словами, увесь цивілізований світ розуміє, що відбувається в Україні. Він особисто це порівнює з ситуацією у школі, коли великий хлопець б’є маленького, а інші стоять у коридорі і думають, що робити. Макс вважає: у такому випадку треба заступитися, що і має зробити суспільство. Наразі хореограф активно спілкується з іншими колегами, які боронять Україну від ворога та підтримує їх.

Я дуже переживаю за Данієля Салема, він також одесит, переживаю і за Дмитра Дікусара, і за Антона Нестерко та за усіх хлопців, з якими я познайомився зовсім в іншому світі, танцювальному. Сьогодні вони відправляють фото з автоматами, виглядають зовсім інакше, я їх звик бачити з посмішками і у настрої «ча-ча-ча, - розповів танцюрист.

Нагадаємо, 

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