Ревізори на порозі: учасниця шоу працевлаштовує біженців
23 марта 2022 12:10
Учасниця шоу «Ревізори на порозі» Марія Юшта
пресс-служба Нового канала
З перших днів війни учасниця шоу «Ревізори на порозі» Марія Юшта створила телеграм-канал, аби допомогти українцям знайти нову роботу в Тернополі.
«Ревізори на порозі» (Новий канал) Марія Южда.
Після того, як біженці отримали помешкання та одяг, почали активно цікавитися працевлаштуванням, – розповідає дівчина. – Ми запитали в кількох рестораторів, чи потребують вони нових працівників. Згодом виявилося, що є запит не лише на помічників кухарів, а й офіціантів, кондитерів, менеджерів, бариста, бухгалтерів. Тому для зручності створили телеграм-канал.
Я за спеціальністю – кондитер, – розповідає хлопець. – У Києві вже чотири роки працюю в ресторанній сфері. Останніх півтора роки – офіціант в одному з кращих закладів столиці. В Тернополі теж відгукнувся на цю вакансію. Коли роботодавець дізнався, де я працював, одразу затвердив мою кандидатуру. Адже маю достатньо навичок, щоб продовжити працювати офіціантом.
21-річний Ігор Булгаков / пресс-служба Нового канала
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