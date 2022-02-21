Ревизоры на пороге: на проекте произошел непредсказуемый финал

21 февраля 2022 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Ревизоры на пороге: на проекте произошел непредсказуемый финал
Ревизоры на пороге 2 выпуск
пресс-служба Нового канала

Три уик-энда в разных городах. Кто же получил золотой отельный звоночек во 2 выпуске реалити «Ревизоры на пороге».

Читайте такжеМастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 5 выпуске от 19.02.2022
Отельеры реалити «Ревизоры на пороге», которое показывает Новый канал, начали путешествие из родного города ведущей Анны Жижи – Кропивницкого. Их принимал отель, расположенный в центре, у реки Ингул. Было заявлено, что заведение отличается уютом и комфортом. Однако у участников сложилось другое мнение.

Первый неприятный сюрприз – отсутствие лифта, а отель расположен на третьем этаже, – рассказывает участница реалити, владелица экопарка в Черноморском Екатерина Кузьменко. – Нам пришлось тащить тяжелые чемоданы самим. Жаль, что на первом этаже нас никто не встретил и не помог с багажом.

Еще участникам не понравился вид из окна на строительство, утренний шум и жирные пятна на стенах в номере. Каждая пара отельеров оставила в конвертах деньги за проживание, и участники отправились дальше. Следующей остановкой был хостел неподалеку от Площади Рынок во Львове.

И тут ждала неожиданность, – говорит участница реалити, горничная отеля из Кропивницкого Елена Гаркушенко. – Нас высадили из машины посреди улицы и сказали самим искать хостел. Пришлось тащить чемоданы по брусчатке.

Читайте такжеМарічка Падалко заговорила грузинською мовою на знак подяки Грузії за підтримку України
Участники из Кропивницкого и Черноморского впервые побывали в хостеле. И оставили придирчивые отзывы в анкетах: «Чистота на недостаточном уровне. Завтрак не стоил своих денег. Ночью мешал шум. Некомфортно без кондиционера и телевизора». Оценки выставили, деньги оставили и отправились на третий уик-энд в экоглемпинг-парк в Черноморском.

Нас очень приветливо встретили, – делится впечатлениями участник реалити, генеральный менеджер хостела Михаил Биляк. – Понравились домики для отдыха, но шумоизоляция у них плохая.

Три уик-энда позади. Во время финала участники узнали, кто какие суммы денег оставил в конвертах, оценивая заведение. Хостел из Львова получил 77,8% от названной суммы, экопарк в Черноморском – 103,3%. Победу одержал отель в Кропивницком со 110,6%. Но впервые на проекте произошел неожиданный переворот. Отельеры приняли решение отдать свою победу участникам из Черноморского, чтобы поддержать заведение.

Смотрите реалити «Ревизоры на пороге» по понедельникам в 20:00 на Новом канале.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Новый Канал новости телешоу телешоу 2022 Ревизоры на пороге

Материалы по теме

Тушеные свиные рябчики по рецепту Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Тушеные свиные рябчики по рецепту Шефа Алекса Якутова
МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 5 выпуске от 19.02.2022
Новости

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 5 выпуске от 19.02.2022
Лунный гороскоп на 22 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 22 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 22 февраля 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 22 февраля 2022 года в Украине

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK