Ревизоры на пороге: на проекте произошел непредсказуемый финал
Три уик-энда в разных городах. Кто же получил золотой отельный звоночек во 2 выпуске реалити «Ревизоры на пороге».
Первый неприятный сюрприз – отсутствие лифта, а отель расположен на третьем этаже, – рассказывает участница реалити, владелица экопарка в Черноморском Екатерина Кузьменко. – Нам пришлось тащить тяжелые чемоданы самим. Жаль, что на первом этаже нас никто не встретил и не помог с багажом.
Еще участникам не понравился вид из окна на строительство, утренний шум и жирные пятна на стенах в номере. Каждая пара отельеров оставила в конвертах деньги за проживание, и участники отправились дальше. Следующей остановкой был хостел неподалеку от Площади Рынок во Львове.
И тут ждала неожиданность, – говорит участница реалити, горничная отеля из Кропивницкого Елена Гаркушенко. – Нас высадили из машины посреди улицы и сказали самим искать хостел. Пришлось тащить чемоданы по брусчатке.
Нас очень приветливо встретили, – делится впечатлениями участник реалити, генеральный менеджер хостела Михаил Биляк. – Понравились домики для отдыха, но шумоизоляция у них плохая.
Три уик-энда позади. Во время финала участники узнали, кто какие суммы денег оставил в конвертах, оценивая заведение. Хостел из Львова получил 77,8% от названной суммы, экопарк в Черноморском – 103,3%. Победу одержал отель в Кропивницком со 110,6%. Но впервые на проекте произошел неожиданный переворот. Отельеры приняли решение отдать свою победу участникам из Черноморского, чтобы поддержать заведение.
Смотрите реалити «Ревизоры на пороге» по понедельникам в 20:00 на Новом канале.