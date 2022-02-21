Ревизоры на пороге 1 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн от 21.02.2022

Ревизоры на пороге: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 21.02.2022)

21 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 1 сезона шоу Ревизоры на пороге. 2 выпуск программы Ревизоры на пороге смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите во 2 выпуске программы Ревизоры на пороге : в каждой программе команда проекта посетит три разных региона и три разных отеля. Они во многом отличаются, но их объединяют человеческие принципы и особое отношение к гостеприимству. Три пары отельеров станут по очереди гостить друг у друга и оценивать уровень сервиса. Обсуждать, что такое гостевой этикет, дресс-код и качественное обслуживание. В конце каждого выпуска участники будут выбирать заведение, в котором им было наиболее комфортно. И, что важно, голосовать собственными деньгами! Самостоятельно решая, на сколько «тянет» сервис, гостеприимство и, конечно, номера отеля.

2 выпуск программы Ревизоры на пороге смотрите в 20:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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