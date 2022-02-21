Ревизоры на пороге 1 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн от 21.02.2022

21 февраля 2022 06:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Ревизоры на пороге 1 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн от 21.02.2022
Ревизоры на пороге: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 21.02.2022)
пресс-служба Нового канала

21 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 1 сезона шоу Ревизоры на пороге. 2 выпуск программы Ревизоры на пороге смотрите онлайн на TV.UA.

Читайте такжеГолос країни-12: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
Смотрите во 2 выпуске программы Ревизоры на пороге: в каждой программе команда проекта посетит три разных региона и три разных отеля. Они во многом отличаются, но их объединяют человеческие принципы и особое отношение к гостеприимству. Три пары отельеров станут по очереди гостить друг у друга и оценивать уровень сервиса. Обсуждать, что такое гостевой этикет, дресс-код и качественное обслуживание. В конце каждого выпуска участники будут выбирать заведение, в котором им было наиболее комфортно. И, что важно, голосовать собственными деньгами! Самостоятельно решая, на сколько «тянет» сервис, гостеприимство и, конечно, номера отеля.

2 выпуск программы Ревизоры на пороге смотрите в 20:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски программы «Ревизоры на пороге» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Новый Канал видео телешоу телешоу онлайн телешоу 2022 Ревизоры на пороге

Материалы по теме

Водная полиция: смотреть 30 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
Сериалы

Водная полиция: смотреть 30 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
Водная полиция: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
Сериалы

Водная полиция: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
Стосується кожного: Семейные монстры (эфир от 21.02.2022)
Телешоу

Стосується кожного: Семейные монстры (эфир от 21.02.2022)
Затерянный мир: что нашли на дне Марианской впадины
Наука и техника

Затерянный мир: что нашли на дне Марианской впадиныЭксклюзив

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK