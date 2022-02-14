Ревизоры на пороге. 1 сезон 1 выпуск смотреть онлайн от 14.02.2022

14 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск 1 сезона шоу Ревизоры на пороге. 1 выпуск программы Ревизоры на пороге смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в 1 выпуске программы Ревизоры на пороге: создатели покажут путешествия по Украине под другим углом. Удивительные места, неожиданные развлечения и, конечно, отели: старые с историей или сверхсовременные, пятизвездочные или домашние. Благодаря проекту их владельцы смогут увидеть, где в их бизнесе слабые места, и исправить их.

Ведущей нового реалити стала любимица зрителей Нового канала Анна Жижа, которая девять сезонов работала шеф-редактором и соведущей «Ревизора».

1 выпуск тревел-шоу Ревизоры на пороге смотрите на Новом канале в 19:00, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.